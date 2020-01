IHK-Akademie Ostwestfalen veröffentlicht neues Weiterbildungsprogramm

OWL. Die Akademie der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK-Akademie Ostwestfalen) veröffentlicht jetzt ihr Programmheft für das 1. Halbjahr 2020. Kurz, knapp, kompakt und praktisch: so präsentiert sich die Broschüre. Sie bietet interessierten Fach- und Führungskräften einen Überblick über insgesamt rund 350 Weiterbildungsmaßnahmen im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich.

Als besonderes Highlight im ersten Halbjahr bietet die IHK-Akademie Ostwestfalen am 14. Mai den zweiten IHK-Kongress Office Management mit Workshops und Impulsen für das Assistenzbüro an. Außer vielen neuen Seminarthemen werden zudem wieder bewährte IHK-Zertifikatslehrgänge wie zum Beispiel zum Datenschutzbeauftragten angeboten. Mit ‚Fit die die Ausbildung‘ und ‚Fit in die Prüfung‘ gibt es auch Vorbereitungskurse für (angehende) Auszubildende.

Interessenten können die kostenlose Broschüre unter www.ihk-akademie.de herunterladen oder als Printversion bestellen. Informationen zu Angeboten weiterer Bildungsträger können unter www.wis.ihk.de abgerufen werden.