IHK-Akademie in Minden veröffentlicht neues Weiterbildungsprogramm

Kreis Minden-Lübbecke. Die Akademie der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK-Akademie Ostwestfalen) veröffentlicht ihr Programmheft für das 2. Halbjahr 2020. Die kompakte Broschüre bietet interessierten Fach- und Führungskräften einen Überblick über insgesamt rund 350 Weiterbildungsmaßnahmen im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich.

Im Mühlenkreis plant die IHK-Akademie im zweiten Halbjahr rund 30 Veranstaltungen. Die beliebten Seminare und Lehrgänge des IHK-Projekts „Fit in die Ausbildung“ für – angehende – Auszubildende sind ebenso wieder im Angebot wie Vorbereitungskurse auf die Ausbildereignungsprüfung.

„Es ist uns wichtig, regional an den Schulungsorten in Minden und Espelkamp ein interessantes und abwechslungsreiches Programm an Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Gerade auch in diesen bewegten Zeiten“, so Stephanie Thieheuer, Regionalverantwortliche für den Kreis Minden-Lübbecke. „Denn wer Neues ausprobiert, neues Wissen erlangt, der lenkt nicht nur die Gedanken in eine andere, positive Richtung, sondern sicherlich auch die eigene Karriere“, führt Thieheuer weiter aus.

Die IHK-Akademie Ostwestfalen verzeichnet insgesamt nach wie vor starkes Interesse an neuen, zeitgemäßen Themen, die oftmals auch direkt in den Unternehmen geschult werden: zunehmend auch online – bequem am eigenen Arbeitsplatz beziehungsweise im Home-Office.Das neue Programmheft ist als Printausgabe in der Zweigstelle der IHK-Akademie Ostwestfalen GmbH, Simeonsplatz 2, 32423 Minden, erhältlich, oder kann als Download unter www.ihk-akademie.de abgerufen werden.

Als Ansprechpartnerinnen sind Kristina Riesmeier und Stephanie Thieheuer unter 0571 38538-20 oder unter minden@ihk-akademie.de erreichbar.

Informationen zu weiteren Trägern, die auf IHK-Abschlussprüfungen vorbereiten, sind unter www.wis.ihk.de im Internet abrufbar.