Ideologie und Terror der SS: Führung in deutscher Gebärdensprache

„Ideologie und Terror der SS“: Öffentliche Führung in Deutscher Gebärdensprache am Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr durch die Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 – 1945

Kreis Paderborn (krpb). Gäste der Wewelsburg können am Sonntag, den 8. Oktober die Dauerausstellung „Ideologie und Terror der SS“ kennenlernen. Das Kreismuseum bietet an diesem Nachmittag um 15 Uhr eine öffentliche Führung in Deutscher Gebärdensprache an. Treffpunkt ist das Eingangsfoyer im ehemaligen Wachgebäude.

Auf einer Fläche von 850 Quadratmetern bettet die Ausstellung die lokale Geschichte der SS in der Wewelsburg und des hiesigen Konzentrationslagers in eine umfangreiche Gesamtdarstellung der Schutzstaffel ein. Zu sehen sein werden am Sonntag auch die im Nordturm der Wewelsburg befindlichen, in NS-Architektur erhaltenen Räume.

Bei der Dauerausstellung handelt es sich um die einzige museale Gesamtdarstellung der Geschichte und Verbrechen der SS. Inhaltlich endet die Ausstellung nicht 1945, sondern beleuchtet unter anderem die Aufarbeitung des SS-Terrors nach dem Krieg, die heutige Rezeption des historischen Ortes Wewelsburg und das Nachkriegsleben von Tätern und Opfern.

Die öffentliche Führung dauert rund 2 Stunden. Sie ist für Besucherinnen und Besucher ab 15 Jahren geeignet.

Entgelt für die Führung: Erwachsene 3 €, ermäßigt 1,50 €, Familienkarte 6 €.

Für Inhaber einer Jahreskarte ist die Führung kostenlos.

Bild: Blick auf das Bronzemodell der Wewelsburg vor der heutigen Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 – 1945 (Bild: André Heinermann)