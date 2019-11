Ideenwerkstatt zum Einsatz von Tablets im Unterricht

Gütersloh. Am kommenden Montag beginnen im Kreis Gütersloh die MedienAKTIVTage ( www.medienaktiv-GT.de ). In dem Rahmen findet am Mittwoch, 20. November, im Kreishaus Gütersloh eine Ideenwerkstatt und ein Markt der Möglichkeiten statt. In dieser Veranstaltung werden Lehrkräfte an einzelnen Themen-Tischen gute Beispiele aus der Praxis ihrer Unterrichtspraxis vorstellen. Ansatz ist, dass Lehrkräfte von dieser Mini-Messe viele Anregungen für den eigenen Unterricht mitnehmen.

Auch für ein erstes Kennenlernen von Einsatzmöglichkeiten von digitalen Endgeräten im Unterricht bietet sich der Besuch an. Selbst ausprobieren, diskutieren und nachhaken ist bei dieser Veranstaltung von 13 bis 16 Uhr in im Sitzungssaal 2 des Kreishauses Gütersloh nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewünscht.

Vielfältige, spannende Themen erwarten die Besucherinnen und Besucher. Für zwölf Thementische haben Referenten bereits zugesagt: So lädt Johannes Schrige, Medienberater Kreis Gütersloh beispielsweise zum Thementisch ‚Sachunterricht mit digitalen Medien‘ ein, Esther Merkelt vom WDR zum Thementisch ‚Augument und virtual reality im Unterricht mit Planet Schule‘ und Gaby Janyska von der Heidewaldschule zum Thementisch ‚Coding in der Grundschule: Vom analogen Einstieg zu geeigneten Apps‘. Neben den Themen-Tischen wird es noch folgende Stände geben: Stadtbibliothek Gütersloh, Caritas Sucht- und Drogenhilfe, Schulsozialarbeit des Caritasverbands für den Kreis Gütersloh, Suchtberatung des Sozialpsychiatrischen Dienstes und Medienzentrum Gütersloh. Für Kaffee, Tee und Kaltgetränke wird auch gesorgt. Die Ideenwerkstatt und der Markt der Möglichkeiten richten sich an Lehrkräfte aller Schulstufen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.