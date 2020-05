Horst Gottschalk spendet 1.800 Einweg-Masken

Rödinghausen. Horst Gottschalk, der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter des Rödinghauser Unternehmens L&S Deutschland GmbH, hat 1.800 Einweg-Schutzmasken als Spende an die Gemeinde Rödinghausen übergeben. „Diese Unterstützung ist uns sehr willkommen und wir werden die Masken an Seniorenheime und ambulante Pflegedienste hier in der Gemeinde weitergeben“, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer.

Seit seinem Ruhestand erkundet der Rödinghauser Horst Gottschalk zusammen mit seiner Frau die Welt und lernt überall neue Menschen kennen. „Freunde aus China haben mir die Schutzmasken jetzt geschickt, weil sie in den Medien gehört haben, dass die hier in Deutschland nur noch schwer zu bekommen sind“, sagt Horst Gottschalk. Die große Menge benötigt Gottschalk natürlich nicht selbst. „Ich möchte, dass die Masken sinnvoll verwendet werden und spende sie deshalb an die Gemeinde“, sagt der Rödinghauser. Seit Anfang 2020 ist Horst Gottschalk Mitgesellschafter der Domus Line Deutschland GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Melle entwickelt Lichtsysteme für Möbel.

„Die Seniorenheime und Pflegedienste in Rödinghausen leisten herausragende Arbeit und zurzeit sind die Herausforderungen besonders groß“, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. „Deshalb geben wir diese Spende gerne an die Pflegekräfte weiter.“