Horror-Highlights im Zoo Safaripark 28.-31.10.17

Schloss Holte-Stukenbrock. Gruselig, spannend und interaktiv wird es vom 28. bis vorraussichtlich 31.10. im Zoo Safaripark Schloss Holte-Stukenbrock. Vorallem Familien, aber auch Jugendgruppen und Erwachsene werden bei diesem Abenteuer ganz auf ihre Kosten kommen und sich (dem Alter entsprechend) gruseln.

Programm:

Ab 12 Uhr: Kinder- und Familienprogramm – Kanalfahrt „Freak River“, Oldtimertour „Freak Tours“ und das Teetassenkarussell „Devil’s Dance“. Außerdem dürfen die Kleinen im Kinderlabyrinth „Zauberwald“ zwischen Aladdin und Feewelt auf Entdeckungstour gehen. Ausgebildete Schausteller führen die Kinder durch ganz neue Welten und am Ende gibt es noch etwas Süßes. Wer möchte, besucht danach noch das Mais-Labyrinth „Creepy Corn“.

Ab 16 Uhr: „Freakshow“ in der Parkmitte. Im Stil eines Impro-Theaters geht man von einer schrecklichen Horrorwerkstatt in die nächste. Das Thema „Jahrmarkt des Schreckens“ wurde hier voll aufgegriffen und in wochenlanger Arbeit bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Wer sich hier reintraut, sollte keine Angst vor abgetrennten Körperteilen haben.

Ab 18 Uhr: Die gigantische „Parade des Grauens“ eröffnet den „Jahrmarkt des Schreckens“ mit Live-Musik. Ab jetzt laufen überall im Park die Horrorgestalten frei herum: Freaks, Untote, Horrorclowns… Die ganz Mutigen können sich nun in „Zone Z“ wagen, ein verlassenes Militärcamp, welches jetzt den Untoten gehört und zu einem interaktiven Horrorerlebnis ab 14 Jahren wird. In 5er Gruppen dürfen sich Horrorfans für jeweils 7,50€ (zzgl. zum Tagesticket) auf das Gelände wagen. Wer schlau ist, bucht „Zone Z“ vorher im Internet und spart 1,50€.

Ab 19 Uhr: Das „Freakcamp“ erwartet die Besucher im Wald mit grauenvollen Gestalten – Halloween vom Feinsten.

Ab 20 Uhr ( nur am 30. und 31.10): Wie in den letzten Jahren auch erwartet die Besucher in der Dunkelheit die große „Feuer- und Lasershow“, dieses Jahr natürlich komplett neu thematisiert.

Der Zoo Safaripark hat sich dieses Jahr selbst übertroffen und achtet als Familienpark auch sehr auf die Kinderfreundlichkeit. Die Darsteller sind im Umgang mit Kindern ausgebildet und die Mitarbeiter wurden in der Halloweenzeit mehr als verdoppelt. Außerdem gibt es unterschiedliche Knicklichter, die sich die Besucher um den Arm machen, damit die Schauspieler erkennen, ob ein Kind ein großer Horrorfan oder ein bisschen ängstlicher ist.

Natürlich ist der Park, während der Halloweenzeit auch noch als Zoo und Freizeitpark von 10-22 Uhr geöffnet. Einlass ist bis 19 Uhr und die Safaritour ist noch bis 17 Uhr möglich.

Tages- und Abendkasse:

Erwachsene: 35 Euro

Kinder 4-14 Jahre: 28 Euro

Kinder unter 4 Jahren frei

Vorverkauf im Internet:

bis zum 27.10.: 30 Euro

Parken: 3 Euro pro Pkw

Kinder (bis 12 Jahre) sind in Kostümen und Maskierungen willkommen. Wer älter ist, kommt ohne Verkleidung.

BUZ: Von HUWU Themen Events für den Safaripark, die Horrorspezialisten und kreativen Verantwortlichen (v.l.) Robert Wurms und Anna Husen

Text: Lea Simon

Fotos: Jürgen Riedel