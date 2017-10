Honky Tonk Paderborn am 04.11.2017 – Musikfieber im November vorprogrammiert!

Paderborn. Das Musikfieber wird die Paderborner Honky Tonk® Fans im November wieder ordentlich erwischen. Am 04.11. wird es in Sachen Livemusik mächtig Stimmung in der Stadt geben.

Das Honky Tonk® macht abermals Zwischenstopp in Paderborn mit 17 Bands imGepäck. Wer sich noch kein Eintrittsbändchen gekauft hat, sollte sich schnell die günstigsten Bändchen der Stadt sichern: Noch bis zum 07.10. erhält man die Eintrittsbändchen noch günstiger als im offiziellen VVK. Für NUR 11 EUR bekommt man die Bändchen nur im Südring Center. Ab dem 09.10. startet dann der offizielle VVK für 13 EUR hier: in allenbeteiligten Lokalen (Ausnahme: Capitol, Residenz, Celona), Südring Center, PaderBowling, Ticket-Center Paderhalle und allen bekannten VVK-Stellen. Tickets zum Download gibt es auch www.honky-tonk.de. An der Abendkasse kosten die Bändchen 15 EUR. Musikbeginnab 20 Uhr.

Studenten dürfen sich ebenfalls freuen, denn sie erhalten die Bändchen zum Sonderpreisvon nur 9 EUR an folgenden Tagen direkt an der Universität Paderborn: 25.10. und 02.11.2017.

Musikerlebnisse sind über die gesamte Innenstadt verteilt : Ab 22 Uhr wird es laut und lustig. Die Fun-Metalrockband „HarnSteiN“ bietet eine musikalische Odyssey mit Liedgut vonRammstein oder Metallica bis zu den 80er-Jahre-Helden wie Gary Moore oder Manowar, wobei man sich ebenfalls Seitensprünge in Richtung Schlager oder Folkore erlaubt. Dieser chaotische Haufen verspricht einen Riesenspaß.

Kein geringerer als Bass- Virtuose, Sänger und Gitarrist Reggie Worthy stellt sein Talent mitseiner Komplizin, der Sängerin und Gitarristin Ina Zeplin, im Theater unter Beweis. ReggieWorthy ist nicht nur in Musiker- Fachkreisen ein Begriff. Er spielte u.a. mit Größen wie TinaTurner, Udo Lindenberg, Inga Rumpf/Frumpy, US5, Eric Burdon und Stefan Stoppok (Stoppok plus Worthy/ Stoppok-Band bis heute).Die Chemie zwischen Worthy und Zeplin ist speziell. Ihre stimmliche Harmonie und einzigartige Mischung verleiht dem Duo einen außergewöhnlichen Stil, der Ihnen bei jeder Performance schnell neue Sympathisanten beschert. Wann? Ab 22 Uhr!

Im Bobberts wird ab 21 Uhr gerockt und gerollt. Er hat die Tolle im Haar, er hat denironischen Charme und die überdimensionale Brille, er hat die strassbesetzten Anzüge, ja,und er hat auch die unverwechselbare Stimme des größten Entertainers aller Zeiten. Die Bühnenshow von Elvisimitator und Sänger King Keber und die von der Band -TheHipshooters- musikalisch perfekt vorgetragenen Stücke wie -Suspicious Minds-, -Blue SuedeShoes- oder -Proud Mary- lassen kein Tanzbein kalt. Ned, Ted und Brad aus Salt Lake City, Utah. Das sind die Andersons, mit unbürokratischenund akustischen Comedy-Rock bekannt sind. In den Satteltaschen haben sie die größtenHits der letzten Jahrzehnte. Mehr als zwei Akustikgitarren und einem Cajon braucht mannicht für einen unvergesslichen Abend. Wo und Wann? Im Globetrotter ab 21 Uhr.

Das Power-Rock-Trio CAT sorgt im Mango für ordentlich Stimmung. Ab 21 Uhr gibt es hier „A tribute to the 70s“. Purer Rock der 70er ohne Kompromisse – druckvoll, ehrlich, immer nach vorn. Dabei rockt CAT die Klassiker mit ordentlich Power im frischen und modernenSound des neuen Jahrtausends. Die Songs reichen von Rockgrößen wie Deep Purple, ZZ Top, Golden Earring, Thin Lizzy, UFO, Free bis hin zu AC/DC und vielen weiterenhistorischen Bands dieser Zeit. Ein unvergessliches Konzerterlebnis zurück in die 70er ist hier garantiert.

Dass Irish Folk auch ohne E-Gitarre rocken kann, bewiesen bereits „The Pogues“ vor vielen Jahren. Und auf genau diesem Weg ist auch die junge Irish Folk Rock Combo „TheDullahans“ aus Viernheim unterwegs! In fast schon traditioneller Besetzung mit Akkordeon,Geige, Gitarre, Tin Whistle, Bass und Bodhrán zeigen die sechs Jungs und Mädels im Carrolls Pub, dass Irish Folk schnell und rockig sein kann. Mit altbekannten Traditionals inneuem Gewand, wohlbekannten Irish Punk Klassikern und eigenen Werken weiß die Truppedie grüne Insel zu feiern und ein Konzert zu einem rauschenden Fest zu verwandeln! Wound Wann? Im Ratskeller ab 21 Uhr.

Weitere Infos, sowie der Falblattdownload sind unter www.honky-tonk.de zu finden.

Fotos: © Der Veranstalter