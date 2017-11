Honky Tonk Kneipenfestival in Höxter am 11.11. + Bändchenverlosung!

Herzlich Willkommen zum Honky Tonk® Kneipenfestival in Höxter + Eintrittsbändchenverlosung!

Viele Liveshows verwandeln am 11.11. die Innenstadt in Höxter wieder in eine große Partyzone. Der Grund? Das legendäre Honky Tonk® ist wieder in der Stadt. Das stimmungsgeladene Musikprogramm bedient sich verschiedenen Genres, wie Rock, Pop, Funk, Soul, Blues und Reggae, bringt somit Musikbegeisterte jeden Alters zusammen und lädt auf bis zu sieben Stunden handgemachte Livemusik ein. Und das Beste: Ein einziges Eintrittsbändchen gewährt den Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen. Einmal bezahlen und überall dabei sein, lautet die Devise. Der VVK startet ab dem 16.10. in folgenden VVK-Stellen für 13 EUR: alle beteiligten Locations, alle bekannten VVK-Stellen, Tourist-Info im Hist. Rathaus, OWZ Geschäftsstelle Höxter. Musikbeginn ab 19 Uhr.