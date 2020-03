Honky Tonk Festival in Bad Salzuflen

Bad Salzuflen. Das nächste Musikfestival wartet am 28.03. auf die Livemusikfans. Das Honky Tonk® wird dann wieder für einen kunterbunten Abend sorgen, der mitunterschiedlichsten Sounds gespickt sein wird.

Der offizielle VVK startet ab dem 2. März für 14 EUR in allen teilnehmenden Locations, inden LZ-Geschäftsstellen in Lage, Detmold und Blomberg und Tickets unter LZ.de/erwinevent, bei der Theaterkasse im Kurgastzentrum, bei Tanja G Wohndesign (Dammstr. 14) und in allen bekannten VVK-Stellen. Ticketdownload auch auf www.honkytonk.de möglich. An der Abendkasse kostet es dann 17 EUR. Musikbeginn ist ab 19 Uhr.

Ein SPARbändchen kann man sich bei Tanja G Wohndesign in Bad Salzuflen sichern und es steht einer ausgelassenen Party nichts mehr im Wege. Hier gibt es die Eintrittsbändchen für nur 12 EUR, statt 14 EUR im offiziellen VVK.

Die Bändchen sind limitiert.

Die Musikauswahl ist auch dieses Jahr wieder groß. Letztes Jahr wurde er bereits bereits gefeiert, jetzt ist er wieder beim Honky Tonk® zu Gast: Vom TV auf die Show-Bühne: Drei Coaches hatten sich bei „The Voice of Germany“ um Liam Blaney gerissen. Jetzt ist der er wieder in den Battles bei „Honky Tonk of Bad Salzuflen“ mit Blues, Rock, Country und Folk, wobei letzteres eine besondere Rolle für den Halb-Iren spielt. Wo? Im PapperlaPUB ab 20 Uhr.

Der Multiinstrumentalist und Singer/Songwriter Arik Dov aus San Francisco, der seit 2015 herzerwärmende Indie-Folk-Songs für seine Musikfans singt, wird ab 19 Uhr im Tante Emmabegeistern! Mehr Infos zum Programm findet man unter www.honky-tonk.de oder auf der Facebook.