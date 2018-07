Honigsüßes Mitbringsel

Gütersloher Stadthonig wieder bei der Gütersloh Marketing GmbH erhältlich

Gütersloh. Im letzten Jahr gab es den Gütersloher Stadthonig zum ersten Mal. Der von den Hobbyimkern Daphne und Bastian Seehaus hergestellte Honig war sehr schnell ausverkauft. Jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Honigfans: Die neue Stadthonig-Ernte ist da und kann im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH erworben werden.

Daphne und Bastian Seehaus sind sehr engagiert in Sachen gesunder, nachhaltiger Ernährung und haben u.a. die Gütersloher Marktschwärmer mitgegründet. Der Gütersloher Stadthonig war da eine folgerichtige Idee. In diesem Jahr gibt es einen goldigen Blütenhonig mit einem sehr hohen Anteil an Robinie. Da die Robinie einen hohen Fruchtzuckergehalt hat, bleibt der Honig, der ein fein-liebliches Aroma hat, flüssig. Der Stadthonig ist in attraktiven Gläsern abgefüllt, für die ein Etikett mit der beliebten Gütersloh Skyline in honiggelb entworfen wurde. Das Glas kostet 7,50 Euro. Da der Vorrat begrenzt ist, ist davon auszugehen, dass der Gütersloher Stadthonig auch in diesem Jahr wieder schnell ausverkauft ist.