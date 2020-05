Honig direkt aus der Nachbarschaft : Vlothoer Stadt-Honig

Vlotho. Lecker, süß und besonders golden: Seit heute gibt es ihn zu kaufen: Den Vlothoer Stadt-Honig. Das Glas kostet 6,99 € und ist in den teilnehmenden Geschäften E-Center, im WEZ, im Rewe, im Naturkostladen „Regenwurm“ sowie bei der Vlotho Marketing zu erwerben.

Dabei ist ein Glas nicht nur eine Freude für den eigenen Gaumen, es bietet sich auch toll zum Verschenken an. Aktuell sind die Gläser noch „limitiert“, weiß Christiane Stute von der Vlotho Marketing. Insgesamt 120 Gläser wurden in Zusammenarbeit mit Imkern aus Vlotho produziert. Das Design geht auf die Vlotho Marketing zurück, die Idee dazu steuerten Hobby-Imker Guido Koch und Bürgermeister Rocco Wilken bei – ausschlaggebend dafür waren die Ferienspiele im letzten Sommer, bei denen Koch mit den Ferien-Kindern eigens produzierten Honig herstellte.

„Der Honig ist lecker und er wird regional produziert, besser geht es doch nicht. Außerdem gibt es hier bei uns in Vlotho 17 Imker – da fiel die Entscheidung für einen eigenen Stadt-Honig recht schnell.“, so Bürgermeister Wilken.

Leere Stadt-Honig-Gläser können übrigens bei der Vlotho Marketing kostenlos abgegeben werden, um für eine Wiederverwendung erneut in den Verkauf zu kommen.