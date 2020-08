Homeoffice – Strohfeuer oder Modell für die Zukunft?

„Die Entwicklung war zunächst natürlich aus der akuten Situation heraus geboren. Wir wollten unsere Mitarbeitenden schützen und sicherstellen, dass die Kreisverwaltung arbeitsfähig bleibt, auch wenn Infektionsfälle in der Belegschaft auftreten würden“, erklärt Kreisdirektor und Personaldezernent Dr. Ulrich Conradi. Auch andere Schutzmaßnahmen ergriff der Kreis: So wurde ein Schichtdienst eingeführt oder die Rahmenarbeitszeit auf 6 bis 21 Uhr ausgeweitet. „Bleibt Homeoffice ein Strohfeuer oder wird es von den Mitarbeitenden als Arbeitsmodell der Zukunft akzeptiert und gar gewünscht? Dieser Frage sind wir mit unserer Umfrage nachgegangen“, so Dr. Conradi.