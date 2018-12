Holiday on Ice ATLANTIS – Der Countdown läuft

Münster. Der Countdown läuft – In 10 Tagen bringt HOLIDAY ON ICE mit der Erfolgsshow ATLANTIS die Legende um das versunkene Inselreich nach Münster in das MCC Halle Münsterland. Für die TV-Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde erfüllt sich mit dieser Produktion ein Kindheitstraum, denn zu ausgewählten Terminen sind sie Teil des großen Show-Cast. In Münster stehen die beiden exklusiv am 28. Dezember 2018 um 15:30 Uhr auf der Showbühne. „Ein Teil dieser Show zu sein und gemeinsam mit dem Publikum in Münster 75 Jahre HOLIDAY ON ICE zu feiern ist unbeschreiblich“, erzählt Cheyenne Pahde.

ATLANTIS – Hommage an ein versunkenes Paradies

Willkommen in dem wohl prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreich aller Legenden: Atlantis, das in nur einer Nacht und an einem Tag mit all seinen Bewohnern im Meer versank. Bis heute beflügelt der Mythos den Entdeckergeist von Wissenschaftlern und Historikern sowie unsere Phantasie – und vom 28. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019 die Besucher in Münster. Der Cast aus 35 internationalen Profiläufern nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Über- und Unterwasserwelten und fasziniert mit Eiskunstlauf, Tanz und Luftakrobatik auf Weltklasse-Niveau. Das Produktionsteam um Robin Cousins, Creative Director und Choreograf, bringt eine mitreißende Live-Show auf das Eis und setzt das Können und die Leidenschaft der Eiskunstläufer mit allen Mitteln der Bühnenkunst spektakulär zu einem 360-Grad-Erlebnis in Szene.

A dream comes true: Pahde Zwillinge sind die Gesichter der HOLIDAY ON ICE Show ATLANTIS

Für die TV-Stars Valentina und Cheyenne Pahde erfüllt sich mit der Show ATLANTIS ein Kindheitstraum. Die Zwillinge haben schon als kleine Mädchen neben der Schauspielkarriere ihre Leidenschaft für den Eiskunstlauf entdeckt. Seit ihrem 6. Lebensjahr standen sie täglich auf dem Eis und bestritten bis zu ihrem 10. Geburtstag erfolgreich Wettkämpfe. Valentina Pahde, die als Sunny Richter in der RTL-Serie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ bekannt wurde, und Cheyenne Pahde, die in der Serie „Alles was zählt“, ebenfalls bei RTL, die Eiskunstläuferin Marie Schmidt spielt, sind zu ausgewählten Terminen Teil des großen Show-Cast. In Münster werden sie in der Show am 28. Dezember um 15:30 Uhr in der Über- und Unterwasserwelt und im Finale von ATLANTIS in dem MCC Halle Münsterland auftreten.

Über HOLIDAY ON ICE

Mit mehr als 330 Millionen Besuchern ist HOLIDAY ON ICE die meistbesuchte Eisshow der Welt. Bis heute, fast 75 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943, hat sich der Publikumsmagnet von einer kleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierenden Eis-Entertainment-Produzenten entwickelt. Bereits 1951 eroberte HOLIDAY ON ICE Europa und feierte im gleichen Jahr die erste Deutschlandpremiere in Frankfurt am Main. Das Original aller Eiskunstshows präsentiert Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Auch in Zukunft entstehen begeisternde und innovative Produktionen, die jede Saison mit über 70 Eiskunstläufern durch mehr als 45 Städte touren. HOLIDAY ON ICE gastiert in der kommenden Saison mit der neuen Produktion SHOWTIME und der parallel tourenden Erfolgsshow ATLANTIS vom 29. November 2018 bis zum 3. März 2019 in 25 deutschen Städten sowie Wien und Innsbruck.