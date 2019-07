Hohwacht vom 15. Juli bis 19. August 2019 im Bluesfieber!

Der Blues ist da!

Hohwachter Bucht. In diesem Jahr finden schon zum 16. Mal die kultigen, kostenfreien Live-Konzerte vom 15. Juli bis 19. August 2019 im Rahmen der Boogie-, Blues- und Folknächte statt. An 13 Konzertabenden und einem Konzertnachmittag treten bekannte Musikgrößen und Newcomer aus dem In- und Ausland – meist um 19:00 Uhr – in Hohwacht auf. B.B. & The Blues Shacks gehen mit Bonita auf Deutschlandtour und machen zum Eröffnungskonzert der Boogie-, Blues- & Folknächte Station in Hohwacht.

Am 15. Juli 2019 können Sie traditionellen Rhythm & Blues und Soul zum Austoben und Dahinschmelzen im Kurpark des Hotels Hohe Wacht erleben. Beim nächsten Konzert am 19.07.2019 beeindruckt die Crème de la Crème der Berliner Jazz & Blues Scene – Ginger Blues – zusammen mit der australischen Jazz- und Bluessängerin Jessie Gordon die Zuhörer. Neu dabei ist auch das „authentischste Boogie-Trio weit und breit“: Jörg Hegemann, Dirk Engelmeyer und Matthias Klüter.

Am Mittwoch, 31.07.2019 geht es mit dem nächsten Neuzuwachs bei Tom ́s Hütte weiter: Cloud 6 ist die Retro Band um den Hamburger Entertainer Kim Lucian Shastri. Zum 15. Geburtstag der Hohwachter Flunder wird es bereits ab 17:00 Uhr ein ganz besonderes Konzert mit Tommy Schneller und seiner Band auf der Freifläche/Wiese in der Nähe der Flunder geben. Ganz gespannt sind wir auch schon auf die Hörbie Schmidt Band: am Sonnabend, 17.08.2019 versprechen sie uns zusammen mit der Sängerin Lili Czuya eine frische Brise aus Rock, Blues, Funk, Jazz und gefühlvolle Balladen im Kurpark vom Hotel Hohe Wacht. Das große Abschlusskonzert am Mo, 19.08. bestreitet traditionell mit Abi Wallenstein. Seien Sie gespannt, welche „friends“ er in diesem Jahr im Gepäck hat. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Veranstaltung der Hohwachter Bucht Touristik GmbH und der beteiligten Gastronomen!

​Weitere Informationen zu den Veranstaltungen unter Tel. 04381/9055-0 oder www.hohwachterbucht.de/BBFN.html.