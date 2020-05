„Hochstift à la carte“ fällt aus

Stadt Paderborn sagt Gourmetfestival im September ab.

Paderborn. Das Gourmetfestival „Hochstift à la carte“, das in Paderborn traditionell zum Ausklang des Sommers im Paderquellgebiet veranstaltet wird, fällt in diesem Jahr aus. Das teilt das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn als Veranstalter mit. „Nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Möglichkeiten der Durchführung des Events Anfang September haben wir nun schweren Herzens beschlossen, die Veranstaltung in diesem Jahr abzusagen“, sagt Organisatorin Sabina Vogt. Die Absage sei aufgrund der Corona-Pandemie und den aktuell bestehenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards des Landes NRW für den Gastronomiebereich alternativlos.