„Hochstift à la carte“ an den Paderquellen in Paderborn

Gaumenschmaus und edle Weine – neuer Biergarten lockt

Paderborn. Wo lässt sich der Spätsommer in Paderborn so richtig genießen? Im Paderquellgebiet mitten in der Stadt!

Wenn dann dort noch vom 23. bis 25. August das Gourmet-Festival „Hochstift à la carte“ lockt, kennt der Genuss keine Grenzen mehr. Herausragende Köche präsentieren in edlen weißen Pagodenzelten stilvoll dekoriert, was die Hochstiftküche an kulinarischen Höhepunkten zu bieten hat – von raffiniert verfeinerter deftig-westfälischer Küche über ausgewählte Biogerichte bis zu extravaganten exotischen Genüssen. Geöffnet ist die Veranstaltung am Freitag, 23. August, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag, 24. August, von 11 bis 23 Uhr, und am Sonntag, 25. August, von 11 bis 21 Uhr.

Ihre Kochkünste demonstrieren in diesem Jahr folgende Restaurants und Cafés:

Gaststätte Meilenstein Bentfeld, Restaurants Indian Palace Paderborn & Im Zollhaus, Pizza Toni powerd by Pizza-Schule.de, Brand Manufaktur für Speisen & Erlebnisse, Restaurant Von Köppen, Eichberger & ESSperiment, Café & Restaurant Schlössle, even(t)more, El Chingón & Kitzgams, Bio- und Wanderhotel Upländer Hof und das Eiscafé Artusa.

Auch dieses Jahr lädt das Markt 5 Café im Paderquellgebiet zum Verweilen ein. Das Café vereint klassische Kaffeekunst, liebevolles Kuchenangebot und trendige Barszene. Kulinarisch glänzt das Café mit selbstgemachten Kuchen und Kleinigkeiten für zwischendurch. Zum Abend hin weiß eine exquisite Auswahl an Weinen, Spritzigem sowie Gin- und Rumsorten zu überzeugen.

Die etwas größere bargusto-Lounge bietet Platz zum Ausspannen zwischen der Bachstraße und der Warmen Pader. Vielfältige Sitzmöglichkeiten laden hier zum Verweilen ein, während an der Bar exotische Mixturen und neue Sommertrends zubereitet werden. Vor Ort können Sie sich gerne persönlich über die Möglichkeiten informieren, Ihre nächste Geburtstagsfeier, das nächste Firmenevent oder Ihre Hochzeit zu feiern.

Zur bargusto-Lounge gesellt sich in diesem Jahr der Paderborner Newcomer „KALOA Poké“. Die proteinreichen Bowls von KALOA Poké vereinen die Geschmäcker Japans, Polinesiens und der amerikanischen Westküste und können nach individuellen Vorlieben zusammengestellt werden.

Ein weiteres Highlight feiert in diesem Jahr Premiere: Im Schatten des Wasserrades an der Wasserkunst entsteht erstmals ein großzügiger Biergarten. In gemütlicher Atmosphäre lässt sich der Abend hier bei dem ein oder anderen kühlen Bier zünftig genießen.

Wie jedes Jahr kommen auch Kultur, Unterhaltung und ein stimmungsvolles Ambiente nicht zu kurz. Mit viel Liebe zum Detail wurde ein buntes Programm zusammengestellt, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat: Von Klang & Genuss mit den Newcomern der Uni über Swing à la Kukulenz und akustischen Leckerbissen mit The Beez aus Berlin bis hin zu Jazz und feurig mexikanischer Musik. Die Gäste können der Musik auf der Bühne unter der großen Kastanie am Wasser direkt neben dem Markt 5 Café lauschen, während sie bei kühlen Getränken die Seele baumeln lassen. Beim Jazz-Frühschoppen im Biergarten sorgt die Breylske Big Band am Sonntag ab 11 Uhr für musikalischen Genuss.

Für die besonderen Momente im Paderquellgebiet sorgt wieder die Lightforce Showlasertechnik. Sie taucht das gesamte Paderquellgebiet ins rechte Licht, lässt farbige Wasserfontänen tanzen und kombiniert das Ganze mit Laser und Musik am Freitag und Samstag ab 21.30 Uhr zu einer faszinierenden Show.

Für die Unterstützung der Veranstaltung bedankt sich die Stadt Paderborn besonders bei der Warsteiner Brauerei, den Bad Driburger Naturparkquellen und bargusto.