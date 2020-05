Hochschulkommunikation: Digital Mobil

„Digital Mobil @ FH Bielefeld“ Hochschulkommunikation

Bielefeld. Studierenden bestmöglich und passgenau internationale Erfahrungen durch die Möglichkeiten der Digitalisierung ermöglichen — das ist Ziel von „Digital Mobil @ FH Bielefeld“. Das Projekt der Fachhochschule (FH) Bielefeld wird jetzt im Programm „Internationale Mobilität und Kooperation digital“ (IMKD) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für drei Jahre gefördert. „Digital Mobil steht für die Entwicklung und Verbreitung von technischen und didaktischen Lösungsansätzen für die digitale Zusammenarbeit in der Lehre so wie die Vorbereitung von Studierenden auf den digitalisierten und global vernetzten Arbeitsmarkt“, erklärt Professor Dr. Ulrich Schäfermeier, Vizepräsident für Studium und Lehre. Dafür soll die digitale Infrastruktur der Hochschule für die Zusammenarbeit mit internationalen Partnerinnen und Partnern weiter ausgebaut werden. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Krise ist die Bedeutung des Programms für den Internationalisierungsprozess enorm gestiegen“, so Schäfermeier.

Ein Schwerpunkt des Projekts sind transnationale Lehrveranstaltungen, bei denen Studierende der FH Bielefeld gemeinsam mit Studierenden von Partnerhochschulen an digitalen Seminaren teilnehmen und in Projekten arbeiten. „Diese digital unterstützte Zusammenarbeit ermöglicht es allen Studierenden, internationale Erfahrungen zu machen und interkulturelle, interdisziplinäre, digitale und fremdsprachliche Kompetenzen für das Arbeitsleben zu erwerben“, erklärt Projektleiterin Juana Salas Poblete. Weitere geplante Maßnahmen umfassen unter anderem die Erstellung digitaler und internationaler Lehrmaterialien sowie die Etablierung neuer international ausgerichteter Studienmodule. „Auch administrative Prozesse sollen zukünftig vereinfacht werden“, erklärt Salas Poblete.

Langfristig soll so die Studierendenverwaltung angepasst werden, um beispielsweise die Anerkennung von Studienleistungen aus dem Ausland oder die Bewerbung für Auslandssemester zu erleichtern. Bei der Entwicklung und Durchführung des Projekts setzt die FH Bielefeld auf eine enge Kooperation mit langjährigen Partnerhochschulen aus den USA (Boise State University, Idaho), Finnland (XAMK) und Südkorea (Hallym). Gemeinsam werden Maßnahmen für die Studierenden der Hochschulen konzipiert und realisiert. Es ist vorgesehen, den Kreis der beteiligten ausländischen Hochschulen über die Projektlaufzeit kontinuierlich zu erweitern. Mit dem Programm „Internationale Mobilität und Kooperation digital“ (IMKD) unterstützt der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) deutsche Hochschulen darin, ihre internationale Profilbildung durch eine digital gestützte Ausrichtung von Lehre und Studierendenmobilität zu verbessern. Sechs Hochschulen erhalten nun bis 2023 rund 13,5 Millionen Euro.