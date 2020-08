Hochkarätige Testspielgegner in der Vorbereitung

Paderborn. Zur Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2020/2021 hat der SCP07 erste Testspiele gegen hochkarätige Gegner vereinbart. Im Blickpunkt stehen dabei die Begegnungen gegen die Bundesligisten Borussia Mönchengladbach (Samstag, 22. August) und Borussia Dortmund (Freitag, 28. August). Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie finden die Tests ohne Zuschauer statt.

Einen Tag vor der Abreise in das Trainingslager in Villach (14. bis 21. August) treffen die SCP07-Kicker im ersten Testspiel auf den Drittligisten KFC Uerdingen. Der zweite Vergleich mit einem anderen Team steht während des Trainingslagers in Kärnten auf dem Programm. Direkt nach der Rückkehr in Paderborn geht es gegen Mönchengladbach, sechs Tage später folgt Dortmund.

Hier die Termine der Testspiele im Überblick:

Donnerstag, 13. August

SCP07 – KFC Uerdingen

Samstag, 22. August

SCP07 – Borussia Mönchengladbach

Freitag, 28. August

SCP07 – Borussia Dortmund.