Hits der britischen Band „Pink Floyd“ im Gerry Weber Stadion

HalleWestfalen. Mit dem legendären Konzeptalbum „The Wall“ schrieb die britische Rockband Pink Floyd 1979 Musikgeschichte. Der erfolgreiche Longplayer verkaufte sich etwa 30 Millionen Mal und gilt mit Welthits wie „Mother“, „Comfortably Numb“ und „Another Brick In The Wall Part 2“ bis heute als eine der kreativsten Musikschöpfungen der Historie.

Nun bringen Gerwin Eisenhauer (Schlagzeug) und Bernd Meyer (Piano) sowie eine zehnköpfigen Band und ein Streichorchester das impulsive Lebensgefühl von „The Wall“ in einer energiegeladenen Rock-Oper zurück am 07. Oktober (Sonntag) 2018, ab 19.00 Uhr, auf die Showbühne des GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen. Unterstützt werden sie bei ihrem Auftritt von dem Jugendchor des Kreisgymnasiums Halle (KGH) unter der Leitung von Musiklehrerin Ulrike Gronewold.

„Die Kooperation kam auf Grund des Haller Kirchenmusikdirektors Martin Rieker zustande, der den Jugendchor für diese Veranstaltung vorgeschlagen hatte“, sagte Projektleiter Frank Heinkel (GERRY WEBER WORLD) bei einem Pressegespräch am gestrigen Mittwoch (04. Juli) in den Räumlichkeiten des Kreisgymnasiums Halle. Bei insgesamt vier Songs wie unter anderem „Another Brick in the Wall“ sowie einem Instrumentalstück werden die 45 Schülerinnen und Schüler des Chors im Alter von 13 bis 18 Jahren auf der Showbühne stehen.

„Das wird bestimmt sehr cool, weil es etwas ganz Anderes ist, als das, was wir bisher so gemacht haben“, erklärte Chormitglied und Schülerin Julia Brayley mit Stolz. Eine ebenso große Vorfreude auf das Konzert haben die Mitschülerinnen Libi von Louisenthal und Judith Venohr, die es „klasse finden, dass Schüler unterschiedlicher Jahrgänge gemeinsam auftreten“. Vorbereitet wird der Jugendchor von KGH-Musiklehrerin und Chorleiterin Ulrike Gronewold, die nach den Sommerferien mit den jugendlichen Musikern das Song-Quintett einstudieren wird: „Wir alle waren begeistert von diesem tollen Projekt, die Schülerinnen und Schüler haben sofort dem Auftritt zugestimmt. Nun werden wir uns auf diesen Auftritt bestmöglich vorbereiten.“

Der bisher größte Auftritt der Jugendlichen aus den Jahrgangsstufen acht bis zwölf war das Sommerkonzert Mitte Juni diesen Jahres vor 500 Gästen. Für die Rock-Oper im GERRY WEBER EVENT CENTER sind indes bereits 600 Karten verkauft worden, Projektleiter Heinkel rechnet mit mindestens 1000 Besuchern. „Das wird das erste Mal, dass ich bei so einer großen Veranstaltung mitmachen kann, darauf freue ich mich sehr“, sagte Sänger Salih Akyürek. Während der authentischen Revue-Show durchlebt das ostwestfälische Publikum auf der musikalischen Reise die Geschichte der fiktiven Person „Pink“ – einem jungen Mann, der ohne seinen Vater aufwachsen muss. „Ich glaube, es macht unglaublich viel Spaß, wenn man in etwas involviert ist, was man vorher nur aus dem Radio kannte“ freut sich Schülerin Sarah Bilstein auf die neue Erfahrung.