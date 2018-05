Historische Orte des Jahres gekürt

Tschechien. Das südböhmische Slavonice (Zlabings) ist Tschechiens „Historische Stadt des Jahres 2017“. Die Hängebrücke von Bystrá na Jizerou (Bystra) wurde zum „Historischen Großbauwerk 2017“ gekürt. Darauf weist die tschechische Tourismuszentrale CzechTourism hin. In einem Wettbewerb des tschechischen Kultusministeriums und der Vereinigung der historischen Siedlungen von Böhmen, Mähren und Schlesien werden seit 1995 die am besten umgesetzten Konservierungskonzepte prämiert.

Slavonice setzte sich gegen insgesamt 13 Mitbewerber durch, darunter so bekannte Orte wie Hradec Králové (Königgrätz) oder Karlový Varý (Karlsbad). Als Auszeichnung gibt es ein Preisgeld für weitere Restaurierungsvorhaben sowie einen Wanderpokal aus böhmischem Kristallglas. Slavonice liegt im sogenannten Böhmischen Kanada, einer waldreichen Hügellandschaft an der Böhmischen Thaya. Der historische Stadtkern mit zahlreichen Baudenkmälern aus Gotik und Renaissance ist seit 1961 staatliches Denkmalreservat.

Auch die Hängebrücke von Bystrá na Jizerou setzte sich im Finale gegen starke Gegner wie die Villa Werich in Prag durch. Das 1922 errichtete Bauwerk ist eine der wenigen noch erhaltenen Holzbrücken mit fester Überdachung und Seitenwänden. Die 24 Meter lange, drei Meter breite und in der Mitte fünf Meter hohe Brücke führt etwas außerhalb des Ortskerns über die Iser. Erst vor kurzem wurden die vierjährigen Instandsetzungsarbeiten an dem Bauwerk abgeschlossen. Zwischen Böhmischem Paradies, Riesen- und Isergebirge gelegen, ist die Region um Bystrá ein beliebtes Ziel für Wanderer und Radtouristen.

Informationen zu touristischen Zielen in Tschechien: www.czechtourism.com