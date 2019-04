Historische Kneipentour „Die 3 K’s“

Lippstadt. Am Donnerstag, dem 25. April, bietet die Stadtinformation eine öffentliche historische Kneipentour „Die drei K’s – Kneipen, Kultur, Kirche“ an. Treffpunkt für die zweistündige Führung ist um 18 Uhr am Rathaus. Zunächst erläutert Stadtführerin Wiltrud Lauer am Stadtmodell im Rathaus Interessantes über die Stadtgeschichte. Nach einem kurzen Besuch in der Marienkirche folgt die Einkehr in gemütliche Lippstädter Kneipen, wo den Teilnehmern Einblicke in die Kunst des Bierbrauens und des Schnapsbrennens geboten werden.

Der Kostenbeitrag beträgt 12,50 € pro Person. Um Anmeldung in der Stadtinformation im Rathaus oder telefonisch unter 02941-58515 wird gebeten, da die Teilnehmerzahl für diese Führung begrenzt ist.