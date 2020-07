Historische Elok E22 rollt als Barbecue-Express durch Nordlippe

Ein ganz heißes Eisen – Die Landeseisenbahn Lippe ist am 22. August erstmals als Barbecue-Express unterwegs

Kreis Lippe. Der Museumszug der Landeseisenbahn Lippe geht 2020 erstmals wieder „OnTour“. Und das gleich mit einer Primiere. Erstmalig rollt am Samstag, den 22. August der Barbecue-Express durch das Extertal. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Bahnhof in Bösingfeld. Sobald alle Fahrgäste Platz genommen haben, ertönt ein beherztes: „Vorsicht am Zuge, Bitte“ und der Achtungspfiff aus der Trillerpfeife von Zugchef Raphael Kahlert.