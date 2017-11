Historische Elektrobahn rollt als Nikolausexpress durch Nordlippe

Kreis Lippe. Früher fuhr der Nikolaus noch mit seinem Schlitten durch die nordlippische Winterlandschaft. Damit er den vollen Geschenkesack wegen des möglichen Schneedefizits nicht zu Fuß nach Alverdissen hinauf schleppen muss, unterstützt ihn auch dieses Jahr wieder die Landeseisenbahn Lippe e.V. (LEL) mit der historische Elektrobahn. Am 02., 03., 09. und 10. Dezember pendelt der Nikolausexpress zwischen Bösingfeld und Alverdissen. Unterwegs kommt der Nikolaus aus dem Wald gestapft und steigt zu.

„Während der Fahrt verteilt er dann an alle mitreisenden Kinder ein kleines Geschenk“, erklärt Zugführer Raphael Kahlert. Abfahrt am Bahnhof Bösingfeld (Am Bahnhof 1, 32699 Extertal) ist um 14 und um 16 Uhr. Die Fahrt dauert rund 70 Minuten. Im Fahrpreis von 12 € für Erwachsene sind eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen enthalten. Kinder zahlen 6 € und erhalten ein Stück Kuchen, ein Erfrischungsgetränk sowie ein Geschenk vom Nikolaus. Wegen der großen Nachfrage sind Reservierungen unbedingt erforderlich. Diese werden ab sofort telefonisch unter 05262/409904 (Mi, 18-20 Uhr) und jederzeit online unter shop.landeseisenbahn-lippe.de entgegengenommen.

Vereinsmitglieder können vergünstigt mitfahren. Sprecher Jochen Brunsiek beschreibt die Vorteile: „Vereinsmitglieder der LEL sparen bei den Nikolaus- und Osterfahrten sowie zu den Regelfahrten 50 % des Fahrpreises.“ Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 40 Euro. Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren zahlen 10 Euro. Eine Familienmitgliedschaft kostet 70 Euro. Hierbei können dann Eltern/Großeltern ihre Kinder/Enkel anmelden. „Ob aktiv oder passiv. Mit der Mitgliedschaft bei der LEL wird Erhalt der nordlippischen Eisenbahnstrecken und das vielseitige ehrenamtliche Engagement unseres Vereins unterstützt“, erläutert Brunsiek abschließend.

Weitere Informationen zur Vereinsmitgliedschaft:

www.landeseisenbahn-lippe.de.