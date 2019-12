Hinweis zu Öffnungszeiten rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel

Kreis Lippe. Die Kreisverwaltung bleibt von Heiligabend, 24. Dezember, bis Neujahr, 1. Januar, geschlossen. Auch die Waffenbehörde der Kreispolizeibehörde sowie das Straßenverkehrsamt in Detmold mit den Außenstellen in Barntrup und Bad Salzuflen sind „zwischen den Jahren“ geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Januar, haben alle Dienststellen wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. Das Straßenverkehrsamt weist darauf hin, dass nachmittags eine Bearbeitung der Anliegen nur noch nach Terminvergabe über www.kreis-lippe.de oder (0 52 31) 62-1800 erfolgt.

Das Jobcenter Lippe bietet am Freitag, 27. Dezember, und Montag, 30. Dezember, alle Serviceangebote während der regulären Öffnungszeiten an. Das Veterinäramt nimmt am 30. Dezember in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Fleischproben von Wildschweinen zur Untersuchung auf Trichinen an. Die Proben werden im Kreishaus untersucht. Der Zugang ist über den Nebeneingang zum Veterinäramt, auf der 2. Ebene des Kreishauses, möglich: Dort wird eine Klingel angebracht. Der diensthabende Tierarzt ist an den Feiertagen über die bekannte Telefonnummer der Rufbereitschaft unter (0171) 7507374 zu erreichen.

Der Notdienst für den Bereich Jugendamt ist über die Kreispolizeibehörde unter (0 52 31) 609-0 erreichbar.