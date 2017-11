Hille Puppille: Ich war’s nicht

Figurentheater für Kinder ab 3 Jahren

Sonntag, 12. November 15.00 Uhr

Life House, Stemwede-Wehdem

Eintritt: 2 Euro (Kinder) / 4 Euro (Erwachsene)

Stemwede-Wehdem. „Ich war’s nicht“ ist ein Kindertheaterstück für Menschen ab 3 Jahren. Am Sonntag, den 12. November um 15 Uhr tritt das Theater „Hille Puppille“ auf Einladung des Vereins für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede e.V. (JFK) und der Jugendpflege Stemwede mit dem Stück im Life House in Stemwede-Wehdem auf. Dieses Angebot wird parallel zum gleichzeitig in der Begegnungsstätte stattfindenden Bücherflohmarkt der Landfrauen angeboten. Damit haben die Eltern die Möglichkeit, in aller Ruhe nach Büchern zu stöbern, während die Kinder sich beim Kindertheater vergnügen. Das kennt doch jedes Kind: Etwas ist weg oder kaputt und alle wissen gleich, wer es war. Der oder die ist es nämlich immer! Oder andersherum: Etwas ist weg oder kaputt und plötzlich sagen alle, dass ich es war! Und dabei war ich es (diesmal) wirklich nicht. So etwas muss ein kleines Rabenmädchen erleben. Einige Tiere des Waldes, Maus, Igel, Hamster und Frettchen verdächtigen sie, Himbeeren gestohlen zu haben. Nach einigen gemeinen Beschuldigungen, Verdächtigungen, Tränen und Wiedergutmachungsversuchen entdecken die Tiere durch Zufall die wahren „Täter”: Ameisen. Jetzt gilt es, die Himbeeren zurück zu bekommen. Das Kindertheaterstück wird im Rahmen des Diversity-Projekts im Kreis Minden-Lübbecke, das vom LWL gefördert wird, aufgeführt. Karten sind an der Tageskasse erhältlich. Für Informationen steht das Life House (Tel.: 05773/991401) zur Verfügung.

Foto: ©JFK