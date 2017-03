Hilfe, mein Unternehmen wächst

Kurzvortrag für Unternehmerinnen am 16. März

Kreis Gütersloh. Die pro Wirtschaft GT lädt zum ersten Unternehmerinnen-Stammtisch in diesem Jahr am Donnerstag, 16. März, ein. Geschäftsfrauen, Freiberuflerinnen, Selbstständige und Existenzgründerinnen treffen sich um 20 Uhr im Holiday Inn Express in Gütersloh.

Die Geschäftsidee läuft gut an – ein Grund zum Feiern. Doch wenn eine Selbstständigkeit als Kleinunternehmen geführt wird, ist Wachstum mit formellen Fragen verbunden. Wann werden Unternehmen umsatzsteuerpflichtig? Welchen Einfluss hat Wachstum auf die (Sozial-) Versicherungen? Steuerberaterin Melanie Lükewille von der Schätty & Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft erklärt, was Unternehmerinnen beachten müssen, wenn ihr Kleinunternehmen wächst.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen auf HYPERLINK „http://www.prowi-gt.de“ www.prowi-gt.de oder bei Anna Niehaus a.niehaus@prowi-gt.de“ a.niehaus@prowi-gt.de, 05241/851089).