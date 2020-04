Hilfe bei Partnerschaftsgewalt

Paderborn. Durch die aktuellen Ausgangsbeschränkungen verbringen Familien und Paare mehr Zeit in den eigenen vier Wänden miteinander. Weniger Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen, können dazu beitragen, dass mehr Reibungen und Konflikte in der häuslichen Umgebung entstehen. Fehlender sozialer Kontakt außerhalb der eigenen Kernfamilie kann dieses Phänomen unter Umständen zusätzlich verstärken. Diese Bedingungen bergen die Gefahr eines Anstiegs für häusliche und/oder sexuelle Gewalt.

In Berlin gab es allein im März 2020 im Vergleich zum März des Vorjahres einen Anstieg von 11 % bei Gewalttaten in Familien (1). In Wuhan, der Stadt, in der das neuartige Covid-19-Virus das erste Mal auf einen Menschen übergegangen ist, gab es dreimal mehr Hilfemeldungen als vor dem Ausbruch (2).

Für den Fall, dass Sie selbst betroffen sind, oder Ihnen trotz „Social Distancing“ etwas in Ihrem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis auffällt, können Sie oder Betroffene sich an die untenstehenden Anlaufstellen wenden. Darüber hinaus vermittelt die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn Sie in Krisensituationen an eine spezialisierte Beratungsstelle weiter.

Schutz:

Polizei, Tel. 110

Beratung und Zuflucht:

Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn, Tel. 05251/88-11950 oder 05251/88-11212

Sexuelle Gewalt:

Anonyme Spurensicherung nach sexueller Gewalt:

Frauen- und Kinderklinik St. Louise, Tel. 05251/8640

Frauenhäuser:

Frauenhaus Paderborn, Tel. 05251/5151

Frauenhaus Salzkotten, Tel. 05258/987480

Beratungsstellen:

BELLADONNA, Beratungsstelle gegen sexuelle und häusliche Gewalt,

Sozialdienst katholischer Frauen, Tel. 05251/12196 19

Frauenberatungsstelle Lilith, Tel. 05251/21311

WEISSER RING (Außenstelle Paderborn), Tel. 05251/3709 87

Hilfe für Täter, Männerberatung KIM Rat & Tat e.V., Tel. 05251/506 77,

Mo.-Do. 10.00-16.00 Uhr

Bundesweite Hilfetelefone:

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, Tel. 08000 116 016. Hier besteht z.B. auch die Möglichkeit, in einem Sofort-Chat ohne Anmeldung Kontakt zu einer Beraterin aufzunehmen.

Kinder- und Jugendtelefon, Tel. 116 111

Informationen im Internet:

Unter www.frauen-info-netz.de finden Sie Informationen zu Frauenhausplätzen und weiteren Unterstützungsmöglichkeiten.

