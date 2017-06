Detmold. „Hier blüht dir was“ – Tag der Gärten und Parks am 10. und 11. Juni hat sich in Westfalen und Lippe zu einer festen Einrichtung entwickelt. Die Stadt Detmold beteiligt sich in diesem Jahr an dem bundesweiten Aktionstag, der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe realisiert wird, und lädt zum Besuch des umgestalteten Arnims Parks in Heidenoldendorf ein.

Am Samstag, den 10. Juni von 11-18 Uhr und am Sonntag, den 11. Juni von 11 – 16 Uhr besteht die Möglichkeit, englische Duftrosen, erlesene Küchenkräuter und floristische Sträuße im Arnims Park zu erwerben. Am Sonntag um 14:00 Uhr und um 15:00 Uhr lädt Frau Malzew-Flohr, Übungsleiterin des TV Heidenoldendorf, zum Mitmachen beim Zumba Tanz ein.

Die Umgestaltung des Arnims Park wurde im Herbst 2016 abgeschlossen. Ziel der Maßnahme war eine Attraktivitätssteigerung der zentralen, öffentlichen Grünfläche in Heidenoldendorf. Die vorhandene Vegetation wurde dabei nachhaltig überplant, das Wegesystem überarbeitet und das Mobiliar komplett erneuert. Eine Boule Bahn, verschiedene Bewegungs- und Outdoorgeräte sowie ein Sinnespfad laden generationsübergreifend zum Spielen, Bewegen und Erkunden ein.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Detmold, dem Heimat- und Verkehrsverein Heidenoldendorf sowie der Euwatec gGmbH ist es gelungen eine einladende Parkfläche zu schaffen. Ansprechpartnerin für Rückfragen bei der Stadt Detmold ist Nadine Vormweg unter der Telefonnummer 05231/ 977-731.