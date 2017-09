Hersbstkirmes Wiedenbrück

Herbstkirmes Wiedenbrück vom 29. September bis 3. Oktober 2017

Rheda-Wiedenbrück. Es geht wieder rund – Herbstkirmes in Wiedenbrück. Wenn Bürgermeister Theo Mettenborg am 29. September die Kirmes eröffnet, herrscht in diesem Jahr fünf Tage lang Ausnahmezustand in der Innenstadt von Wiedenbrück. Erwartet werden zum Jahrmarktbummel nicht nur die Einheimischen sondern auch zahlreiche Besucher aus Nah und Fern. Am Montag lockt der längste Krammarkt Ostwestfalens die Menschenmassen in die Lange Straße.

Der Charme der Herbstkirmes verzaubert. Musik und farbenfroher Lichterglanz, Gelächter und Gekreische, munteres Treiben überall. Dazu die Luft erfüllt mit Gerüchen von herzhaft bis süß. Gebrannte Mandeln, gebackener Fisch, Asiatisches aus dem Wok. All das vor der traumhaften Kulisse der historischen Altstadt: Herbstkirmes in Wiedenbrück.

Rasante Fahrgeschäfte und Karussells eingerahmt von zahllosen Los-, Schieß-, und Spielbuden sowie variationsreichen Imbissständen und vielen Getränkeständen, die zum Verweilen einladen, bilden mitten in der Wiedenbrücker Innenstadt ein abwechslungsreiches Volksfestangebot.

Für die gebürtigen und angestammten Rheda-Wiedenbrücker hat die Herbstkirmes noch einen weiteren wichtigen Aspekt, denn auch viele ehemalige Rheda-Wiedenbrücker haben den Kirmestermin fest im Kalender. Für sie ist das Fest Anlass, ihrer Heimat wieder einmal einen Besuch abzustatten. Sie wissen, dass sie dann an den Getränkeständen und in den Kneipen der Innenstadt der Vergangenheit begegnen, alle sind sie auf einmal wieder da: Ehemalige Schulfreunde, Nachbarn, Kollegen und Bekannte. Sie alle sehen sich nach langer Zeit einmal wieder und tauschen gemeinsame Erinnerungen aus.

Am Freitag, 29. September, eröffnet Bürgermeister Theo Mettenborg mit einem zünftigen Fassbieranstich um 15 Uhr auf dem Marktplatz offiziell die Kirmes. Mit dabei sind Vertreter des Rates, der Verwaltung und die beiden Sprecher der Schaustellergemeinschaft, André Schneider und Arno Heitmann. Gespannt warten auch viele Gäste und insbesondere Kinder auf den Start der Kirmes und die Verlosung toller Preise. Anschließend gibt es die lang ersehnten Freifahrten auf den Fahrgeschäften.

Die Ehrengäste und alle Interessierten brechen dann zum gemeinsamen Rundgang über die Kirmes auf. Auch in diesem Jahr wird das Modern Wind Orchestra aus Westkirchen die Eröffnung und den Rundgang begleiten.

Nach Einbruch der Dunkelheit findet am Emssee um 20 Uhr ein Feuerwerk mit Musik statt. Die Schausteller finanzieren dieses Highlight der Kirmes mit Unterstützung der Privatbrauerei Hohenfelde. Abgebrannt wird das Feuerwerk von der erfahrenen und bekannten Firma Schneider Pyrotechnik aus Goslar. Im Anschluss an das Feuerwerk lädt die Kirmes zu einem Bummel, dem einen oder anderen Snack sowie rasanten Fahrten in den Karussells ein. Die Kirmes schließt am Freitag um Mitternacht.

Der Samstag beginnt mit dem Wochenmarkt. Wegen der Kirmes bauen die Markthändler ihre Stände von 7.30 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz „Auf der Schanze“ auf. Kirmestrubel ist an diesem Tag von 14 Uhr bis Mitternacht.

Der darauffolgende Sonntag ist verkaufsoffen. Von 13 bis 18 Uhr haben die Einzelhandelsgeschäfte in Wiedenbrück geöffnet und laden zum Einkaufsbummel ein. Dieser lässt sich angenehm mit einem Bummel über die Kirmes verbinden. Die Kirmes ist am Sonntag von 13 bis 22 Uhr geöffnet.

Ein weiterer Höhepunkt ist der längste Krammarkt Ostwestfalens. Von 8 bis 15 Uhr verwandeln rund 160 reisende Händler die Lange Straße in ein Warenhaus der besonderen Art. Auf dem Krammarkt gibt es alles, was das Herz begehrt. Von Blumenzwiebeln über Bergkäse, von Unterwäsche bis zum Oberhemd sowie die begehrten Raritäten wie Wunderkleber, Pferdebalsam und andere Produkte, die die unglaublichsten Dinge ermöglichen, wechseln hier ihren Besitzer. Die Möglichkeit des Kirmesbummels bietet sich am Montag ab 11 Uhr.

Und dann geht die Herbstkirmes in die Verlängerung. Der 3. Oktober fällt in diesem Jahr auf den Dienstag nach der Kirmes – die Kirmes wird um diesen Tag verlängert und ist von 14 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Um 22 Uhr schließen die Schausteller ihre Geschäfte und am Mittwochvormittag ist die Innenstadt schon wieder leer, der Trubel vorbei und man reibt sich verwundert die Augen und fragt sich, ob denn der Rummel mit all seinen Lichtern, Geräuschen und Gerüchen nur ein Traum gewesen sei.

Beschicker der Herbstkirmes Wiedenbrück

Gleichzeitig zur Wiedenbrücker Herbstkirmes finden bundesweit zahlreiche attraktive Großveranstaltungen statt. Im Rathaus beginnt die Planung für die nächste Veranstaltung deshalb bereits, wenn die aktuelle Herbstkirmes noch gar nicht stattgefunden hat, die Verträge für die Wiedenbrücker Veranstaltung werden zu Weihnachten des vorausgehenden Jahres geschlossen.

Bei der Auswahl der Fahr- und Laufgeschäfte sind viele Dinge zu beachten. Die Herbstkirmes Wiedenbrück findet mitten in der Innenstadt statt. Der Platz ist beschränkt und die Zufahrten eng. Nicht jedes Karussell kann an jedem Platz aufgebaut werden. So wird im Vorfeld jede Beschickung genau betrachtet und immer gründlich ausgemessen. In diesem Jahr besteht eine zusätzliche Herausforderung darin, die Großbaustelle Aegidiuskirche in das Kirmesgeschehen zu integrieren.

Dann müssen die Fahrgeschäfte aber auch zueinander passen. Für jeden Kirmesbesucher sollte etwas dabei sein. Nicht nur die Hauptattraktionen machen eine gute Kirmes aus. Auf die gesunde Mischung für jeden Besucher kommt es an. Zur Hauptattraktion, dem Thrillride für die Jugend, kommen Fahrgeschäfte für die ganze Familie und zahlreiche Karussells für die Kinder.

Auch für dieses Jahr ist es wieder gelungen, diese Mischung zusammenzustellen. Eine Premiere für Wiedenbrück ist auch wieder dabei: Die Familie Fick gastiert erstmals mit Ihrem Rundfahrgeschäft Heroes auf dem Kirchplatz. Das Angebot im Getränke- und Imbissbereich ist von hervorragender Qualität und bietet für jeden Geschmack etwas und auch Spaß und Spiel kommen auf der diesjährigen Herbstkirmes nicht zu kurz. Die folgende Aufstellung gibt einen ersten Überblick über das umfangreiche Angebot.

Büschers Platz

Wellenflug der Familie Eberhardt. Dieser Wellenflieger gehört zu den schönsten auf Reise. Schon die barocke Bemalung des Familienkarussells ist optisch einmalig und ein echter Hingucker. Einzigartig ist auch die mit tausenden LEDs bestückte, große Kugel im Mittelbau. Neben vielen weiteren Lichteffekten machen Seifenblasen-, Wasser- und Nebeleffekte die Fahrt zu einem echten Erlebnis. Der Wellenflug besitzt sowohl Einzel als auch Doppelsitze. Exklusiv können die Fahrgäste zwischen Vorwärts – und Rückwärtssitzen wählen bzw. ob Sie vorwärts oder rückwärts durch die Lüfte fliegen möchten.

Autoskooter Formel 1 der Firma Schneider, der Treffpunkt der Jugend. Andre Schneider lädt bei aktueller Musik zu rasanten Fahrten im Autoskooter ein.

GHOST. Ghost – Der Geisterdschungel der Familie Burghard aus Hamm. Eine gelungene Kombination aus Glas-Irrgarten und Geisterlabyrinth. Ghost wird die Festplatzbesucher amüsieren, zum Lachen und zum Gruseln bringen! Geboten werden Spaß und Schrecken, dies aber alles familientauglich. Die themenbezogene Außenfassade besticht durch ihre detailreiche Dekoration, voll beweglichen Figuren, aufwendige Malerei und ihre stromsparende LED-Beleuchtung. Um ins Innere zu gelangen, müssen die Besucher einen reißenden Fluss überqueren, in dem sich Geister und gefräßige Krokodile tummeln. Am Ausgang wartet auf unsere Besucher der zweite Teil des Flusses. Dort geht es über Brücken, Wippen und Holzstämme mehr oder weniger trocken nach draußen. Lassen auch Sie sich beGEISTERn.

New World 3000 der Firma Welte. Eine außergewöhnliche Action-Simulationsanlage. Modernste Computertechnik erzeugt realistisch virtuelle Simulationen und Illusionen mit atemberaubenden Spezialeffekten. 17 verschiedene Simulationsvarianten lassen keine Langeweile aufkommen.

China-Town der Firma Lambertz. Gerne kommt auch die Firma Lambertz mit ihrer einzigartigen Groß-Verlosung China-Town nach Wiedenbrück. Herr Lambertz verspricht ein Königreich der Gewinne.

Daneben gibt es noch zwei Kinderfahrgeschäfte sowie zahlreiche Getränke- und Imbissgeschäfte sowie Spielmöglichkeiten auf dem Büschers Platz.

Marktplatz

Auf dem Marktplatz baut die Familie Thelen ihr Fahrgeschäft Jekyll & Hyde, die Verwandlung auf. Das Fahrgeschäft bietet Fahrspaß auf 41 Metern Höhe, die Kraft einer Beschleunigung mit 4G und eine Spitzengeschwindigkeit von 125 km/h. Jekyll & Hyde hatte 2015 Premiere in Wiedenbrück und wird auch in diesem Jahr der absolute Hingucker sein. Wagen auch Sie das Verwandlungsexperiment.

Gleich nebenan steht der Discojet der Firma Heitmann. Dieser attraktive Musikexpress ist ein alter Bekannter in Wiedenbrück und nach wie vor beliebt bei Alt und Jung – das Familienrundfahrgeschäft.

Weiterhin gibt es auf dem Marktplatz ein Kinderkarussell und natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt.

Kirchplatz

Auf dem Kirchplatz feiert Marvin Fick mit seinem Actionkarussell Heroes Premiere in Wiedenbrück. Das Fahrgeschäft ist durchgehend thematisiert gestaltet und mit neuester Licht- und Soundtechnik ausgestattet. Laser- und Feuereffekte runden das gelungene Erscheinungsbild ab. Zur Fahrt sagt Marvin Fick: „Zunächst genießt man eine angenehm freie Sitzposition, die Fahrt geht nicht über Kopf und so genügt ein kleiner Bügel, um die Fahrgäste zu sichern. Je nach Geschwindigkeit reicht das Spektrum der Fahrweise von gemütlich bis actionreich. Bei höchstem Ausschwung legen sich die Gondeln beinahe im 90-Grad-Winkel in die Kurve und rasen ganz nah und weit oben an der Rückwand vorbei. Dennoch bleibt die Karussellfahrt stets verträglich und angenehm.“

Gleich nebenan steht die Kinder 8 Schleife Truck Stopp der Firma Hirsch. Dieses Karussell ist beachtenswert in seiner hochwertigen Ausstattung und wird liebevoll betrieben. So verwundert es nicht, dass es in den Nachmittagsstunden umlagert wird von kleinen Gästen, die sich auf eine Fahrt freuen.

Gegenüber steht die Altdeutsche Bierstube der Firma Heitmann. Der Treffpunkt auf der Herbstkirmes. Eine familiengeführte Reisegaststätte mit großem Biergarten. Hier kann man in gepflegter Atmosphäre ein Getränk zu sich nehmen und das Kirmesgeschehen genießen.

Abgerundet wird das Angebot auf dem Kirchplatz durch Ponyreiten und Babyflug sowie weitere Imbissgeschäfte. Das Froschspiel der Familie Scheffer ist eine weitere Bereicherung für die Herbstkirmes im Verbindungsgang zwischen Büscher Platz und Kirchplatz. Gar nicht so einfach, die Frösche durch einen gekonnten Schlag ins Wasser zu befördern – aber mit viel Spaß verbunden!

Hinweise in Sachen Parken und Verkehr

Mit dem Aufbau der Kirmes wurde am Montag, 25. September, begonnen. Durch die Anlieferung der Fahrgeschäfte kann es zwangsläufig zu kurzen Verkehrsbehinderungen auf den Zufahrtsstraßen kommen. Wie immer müssen die Zufahrten frei sein, damit die großen schweren Fahrzeuge ungehindert die Aufbauplätze erreichen können. Dadurch wird ein schnelles und reibungsloses Aufbauen ermöglicht und die Einschränkungen werden auf ein Minimum reduziert.

Die Stadtverwaltung bittet alle Bürger um Rücksicht und hofft, dass kein widerrechtlich abgestelltes Fahrzeug abgeschleppt werden muss. Fahrzeugbesitzer, die dennoch ihre Fahrzeuge in den Halteverbotszonen abgestellt haben und damit den Kirmesaufbau behindern oder verzögern, müssen damit rechnen, dass sie ihr Fahrzeug dort nicht wiederfinden.

Parkplätze zur Herbstkirmes

Besucher der Herbstkirmes finden auf den Parkplätzen Auf der Schanze, Schole Mühle/Neupförtner Wall, Kreishaus, Jahnstadion, Nordring, Ratsgymnasium I und II (ehemals Michael Ende Schule) Platz für Ihr Auto. Für Kurzzeitparker bleibt wie in den Vorjahren ein Teil des Postparkplatzes frei.

Wochenmärkte in der Kirmeswoche

Der Wochenmarkt im Stadtteil Wiedenbrück wird aus Anlass der Herbstkirmes Samstag, 30. September, auf einem Teil des Parkplatzes „Auf der Schanze“ aufgebaut. Im Aufbaubereich gilt am Samstag ab 5 Uhr ein uneingeschränktes Halteverbot. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge müssen dann leider abgeschleppt werden. Der Wochenmarkt am Dienstag, 3. Oktober, fällt aus.

Fotos: Stadt Rheda-Wiedenbrück