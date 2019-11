Herforder Museen erhalten Förderung für kulturelle Infrastruktur

Herford. Das Marta Herford freut sich über eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen für die Erweiterung und Modernisierung der kulturellen Infrastruktur. Diese soll vor allem dafür verwendet werden, das Museumsangebot barrierefrei zugänglich zu machen. Im Marta wird mit der Förderung von 40.000 Euro ein digitaler Museumsführer im Eingangsbereich geplant, um Menschen mit Einschränkungen optimal zu informieren. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist Teil einer ganzheitlichen, zukunftsorientierten Digitalstrategie, die das Thema Inklusion verstärkt in den Blick nimmt. Es ist besonders erfreulich, dass mit dem Städtischen Museum im Daniel- Pöppelmann-Haus eine weitere Kulturinstitution in Herford vom Investitionsfonds des Landes für profitiert. Mit einer Fördersumme in Höhe von 30.000 Euro sollen dort neben der Optimierung der Barrierefreiheit mit digitalen Mitteln zusätzlich die Bereiche Stadtgeschichte und Kunstausstellungen stärker verzahnt werden. Das Förderprogramm des Landes in Höhe von drei Millionen Euro soll Museen, Kunstvereine und Kunsthallen dabei unterstützen, die digitale Infrastruktur zu modernisieren und mit dessen Hilfe ihr Angebot für Menschen mit Einschränkungen zugänglich zu machen.