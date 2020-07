„Hereinspaziert“ – die neue Willkommensmappe bietet wichtige Informationen für Eltern von Kitakindern im Kreis Lippe

Kreis Lippe. Die erste Auflage der Willkommensmappe „Hereinspaziert“ orientiert sich am Bedarf der Zielgruppen: Sie bietet wichtige Informationen für Eltern von Kitakindern im Kreis Lippe und lädt zum gemeinsamen Blättern mit dem Nachwuchs ein. Durch die kindgerechten Illustrationen ist die Willkommensmappe damit mehr als eine Erziehungs- und Beratungshilfe für Eltern. Die lippischen Kitas können die Willkommensmappe ab sofort auf der Webseite des Kreises unter www.kreis-lippe.de/Familie-Soziales-und-Arbeit/Projekte downloaden.

„Zusammen mit den lippischen Städten und Gemeinden wollen wir Eltern im Familienleben unterstützen. Aus dem Projekt ‚Kommunale Präventionsketten NRW‘ hat sich ein Arbeitskreis entwickelt. Ohne den Austausch und Ideensammlung innerhalb des Arbeitskreises könnten die Mütter und Väter aus Lippe jetzt nicht auf diese gelungene Willkommensmappe zurückgreifen. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann. Im Arbeitskreis „Frühkindliche Bildung in Lippe“ entstand die Idee für eine Willkommensmappe, um die Eingewöhnung in den Kitaalltag für die Eltern zu erleichtern. Dafür haben Erzieherinnen, Kita-Leiterinnen, Elternvertreterinnen und Kita-Fachberaterinnen gemeinsam die Willkommensmappe „Hereinspaziert“ erstellt. Sie enthält hilfreiche Tipps für Eltern, beispielweise wie eine Kita organisiert ist, der Tagesablauf für ein Kitakind, Rituale und noch mehr Wissenswertes. Auch wichtige Checklisten, was die Kinder brauchen und wie Mütter oder Väter in bestimmten Situationen reagieren sollten, beispielweise wenn ein Kind krank ist und die Kita nicht besuchen kann.

Die Willkommensmappe soll regelmäßig aufgrund der praktischen Arbeit in den Kitas und nach den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) aktualisiert werden. Rückfragen zur Willkommensmappe beantworten Monika Hahn unter m.hahn@kreis-lippe.de oder (05231) 62-4321 und Julia Prokofieva unter j.prokofieva@kreis-lippe.de oder (05231) 62-4270.

Über den Arbeitskreis „Frühkindliche Bildung“