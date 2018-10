Herbstschlemmerei: Kulinarische Erlebnisse an der Ostseeküste

Mecklenburgische Ostseeküste verführt mit Gourmettempeln, Fischerstuben und Hinterhofcafés / Zahlreiche „Gaumengipfel“ am Jahresende

Wo die Natur sich von ihrer schönsten Seite zeigt, birgt sie auch fantastische Produkte für Feinschmecker: Im Herbst lockt die mecklenburgische Ostseeküste mit einem großen Angebot an kulinarischen Offerten Genießer an die Teller. An exklusiven Orten wie dem Grand Hotel Heiligendamm werden Gaumen und Gemüt mit perfekt abgestimmten Aromen verzaubert, in alten Bäderbauten wie der Villa Astoria in Kühlungsborn warten außergewöhnliche Abende am Küchentisch und in idyllischen Cafés, etwa inmitten Wismars historischer Altstadt, genießen Gäste selbstgemachte Leckerbissen garniert mit einer Prise Hanse-Flair.