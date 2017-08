Herbstprogramm des JFK Stemwede

Stemwede. Der JFK hat für den Herbst ein umfangreiches kulturelles Programm im Life House geplant und gibt jetzt einen Ausblick auf die Veranstaltungen. Mit 15 ganz unterschiedlichen Angeboten, die von Kabarett über Musik verschiedenster Art bis hin zu Kindertheater und einem Kulturfrühstück reichen, gibt es sicherlich für jeden Geschmack etwas Interessantes. Besondere Leckerbissen sind der Auftritt des Kabarettisten Philipp Weber, Konzerte mit den Krautrock-Legenden „Epitaph“ und „Bröselmaschine“ und des Weltklasse-Saxophonisten Albie Donnelly und seiner Band.

Das Programm startet am 10. September mit dem Stemweder Bikertreffen am Life House. Andere Biker treffen, lockere Benzingespräche führen und bei Live Musik mit netten Leuten gemeinsam im Open Air Café sitzen. „Six Effect“ steht für Mucke ohne Mätzchen, cool und kernig. Der gute Stoff, den AC/DC, ZZ-Top, Bruce Springsteen oder Mando Diao geschrieben haben, wird auf die Bühne gebracht.

„Los Rumberos de Massachusetts“ aus Mexiko spielen am 16. September eine Mischung aus Latin Rock, Blues, Huspango und Reggae. In ihrer Heimat zählen sie inzwischen zu den Top-Acts des Landes. Ihre Single „A rumbear“ wird in einer Live-Version von keinem geringeren als Carlos Santana mit seinem unverkennbaren Gitarrensound begleitet.

Der Kabarettist Philipp Weber steht am 23. September mit seinem neuen Programm „WEBER N°5: Ich liebe ihn!“ auf der Bühne des Life House. Der Mensch kauft Dinge, die er nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die er nicht mag. Marketing vernebelt den Verstand des Menschen und regt seine wichtigsten Sinne an: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. Und alle machen mit.

Am 7. Oktober trifft die Londoner Ska Legende Arthur Kay auf “The Clerks”, die Kölner Meister aller Offbeat- Spielarten. Der „Original South London Rude Boy“ Arthur Kay hatte sich eigentlich vor Jahren aus der Szene zurückgezogen, doch jetzt ist er wieder da.

„Tansania in vier Wochen“ ist ein Diavortrag mit Klaus Schäffer und Klaus Hüsemann, in dem sie am 9. Oktober über ihren Arbeitseinsatz in Tansania berichten. Die Aufgabe, die sie sich gestellt haben, bestand in der Fertigstellung der Elektroinstallation eines Wohnheimes an der landwirtschaftlichen Universität KARUCO einerseits und der Mustererstellung der dort im Wohnheim notwendigen Möbel.

Mit „Bröselmaschine“ steht am 14. Oktober ein Stück deutsche Rockgeschichte auf der Bühne des Life House. Mit Gründungsmitglied Peter Bursch haben sie den „Gitarrenlehrer der Nation“ in ihren Reihen. Sie sind eine der einflussreichsten und langlebigsten Bands der Republik und gastierten mit Pink Floyd, King Crimson, Jethro Tull, T. Rex, Hawkwind, Fairport Convention, Uriah Heep und vielen anderen.

„Cosmonautix“ verbreiten am 20. Oktober eine wilde Kombi aus osteuropäischer Folklore mit Einfluss von Polka, Rock, Ska und Klezmer. Da steigt die Stimmung schneller als jede Rakete. Als​ Support spielen „Travelin‘ Waters“, die den klassischen Blues- und Hardrock der 70er Jahre mit einem modernen, kraftvollen Sound verbinden.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt „STiK – Stemwede ist kreativ zeigen am 22. Oktober über 40 Kreative, Künstler und Kunsthandwerker aus Stemwede in der Begegnungsstätte und im Life House die ganze Vielfalt an Kunsthandwerk. Dem einen oder anderen Künstler kann man während der Veranstaltung bei seiner Arbeit über die Schulter schauen.

„Madison Violet“, das sympathische Frauenduo aus Kanada kombiniert Akustikgitarre mit Gesang und Geige und begeistert durch eine atemberaubende Mischung aus Folk, Alternativ Country und Keltic. Als Vorgruppe von „Runrig“ haben sie ihnen fast die Show gestohlen. Der Rockpalast widmete der Band eine eigene Sendung und die Hörer von WDR 2 wählten sie 2009 unter die besten 200 Bands aller Zeiten. Am 5. November sind sie zusammen mit „The 4 of us“ im Life House zu erleben

Am 11. November spielt die Krautrock-Legende „Epitaph” Nur eine Handvoll Rockbands in Deutschland darf für sich den Zusatz „legendär“ beanspruchen. „Epitaph gehört dazu. Die 1969 gegründete Formation hat insbesondere in den 1970ern Musikgeschichte geschrieben. Gemeinsame Tourneen mit Joe Cocker , Rory Gallagher , Golden Earring oder auch ZZ-Top machten sie zu einer der gefragtesten und kultigsten deutschen Rockbands.

Das Figurentheater „Hille Pupille“ gastiert am 12. November mit dem Stück: „ Ich war’s nicht“. Das kennt doch jedes Kind: Etwas ist weg oder kaputt und alle wissen gleich, wer es war. Der oder die ist es nämlich immer! So etwas muss ein kleines Rabenmädchen erleben.

Zusammen mit dem Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede findet am 17. November eine Herbst-Jam statt, bei der junge Musiker ihr Talent auf der Life House Bühne erproben. Kein „dröges“ Vorspielen – sondern Live-Erfahrung auf einer richtigen Bühne vor großem Publikum sammeln.

Triple-A-Kabarett mit Robert Griess erwartet die Besucher am 18. November mit seinem neuen Programm. Ob in Politik, Wirtschaft oder Medien, ob Putin, Trump oder Seehofer, ob in Syrien, Sachsen oder in der Stammkneipe – überall lautet das Motto: Hauptsache, es knallt! Und wie! In seinem neuen Programm wird scharf geschossen: mit Pointen, Gags und aberwitzigen Szenen.

Mit Albie Donnelly ist am 24. November einer der weltbesten Saxophonisten im Life House. Er gilt als charismatischer Saxofonist mit brillanter Virtuosität und glänzender Spieltechnik. Mit seinem mal kraftvollen und rauen, dann wieder sanft und zärtlich schmeichelnden Saxophonspiel, seiner markanten Stimme und seinem unverkennbar britischen Humor zieht Albie Donnelly sein Publikum immer wieder in seinen Bann.

Beendet wird das Herbstprogramm am 10. Dezember mit einem Kulturfrühstück mit Robby Ballhause. Der Sänger, Gitarrist und der wohl amerikanischste unter den hiesigen Songwritern, ist in den unterschiedlichsten Stilrichtungen zu Hause. Der musikalische Schwerpunkt des Hannoveraners vereinigt Elemente aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House (Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich.

Weitere Informationen unter www.jfk-stemwede.de.

Bild 1: Arthur Kay & The Clerks © der Veranstalter

Bild 2: Bröselmaschine © der Veranstalter

Bild 3: Cosmonautix © der Veranstalter

Bild 4: Madison Violet © ivanotis.com

Bild 5: Robert Griess © Jochen Manz

Bild 6: Albie Donnelly © der Veranstalter