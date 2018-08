Herbst in Zingst – Natur im Fokus

Referent: Martin Harms

Termin: 19.10.2018 ab 14:00 Uhr bis 21.10.2018 bis ca. 12:00 Uhr Teilnehmer: max. 7

Preis: 349,00 Euro

Lichtstimmungen an der Müritz

Die endlosen Wälder des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide, durchbrochen von unzähligen, blau schimmernden Seen der Mecklenburgischen Seenplatte, sind ein Paradies für jeden Naturfotografen. Der Wald in bunter Blätterpracht und die kräftigen Strahlen der Morgensonne, Motive finden sich in diesen landschaftlich einzigartigen Regionen in Hülle und Fülle.

Referent: Ronny Blohm

Termin: 02.11.2018 ab 14:00 Uhr bis 04.11.2018 bis ca. 12:00 Uhr Teilnehmer: max. 7

Preis: 349,00 Euro

Buchung

Tel 038232 165 110

E-Mail max@zingst.de

Alle weiteren Angebote unter: www.zingst.de