Herbert Grönemeyer Tournee 2019: Erste Termine ausverkauft und Zusatzshow in Köln

Köln/Halle. Die Kartennachfrage für Herbert Grönemeyers Arena-Tour 2019 ist enorm. Bereits ausverkauft sind die Termine in Halle/Westfalen (10. März) und Dortmund (27.März). Neu hinzu kommt ein Zusatzkonzert in der Kölner LANXESS arena am 14. März.

Nach dem großen Erfolg seiner „Dauernd Jetzt“-Tour 2016 ist Herbert Grönemeyer mit seiner Band im nächsten Jahr vom 5. bis 28. März wieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Bislang sind 15 Auftritte des elffachen Echo-Preisträgers, dessen Studioalben seit 1984 allesamt die Spitze der deutschen Charts erreichten, geplant.

Ein exklusiver Pre-Sale startet bereits am Mittwoch, den 28. März 10:00 Uhr unter www.eventim.de/herbert- groenemeyer. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 29. März um 10:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen sowie über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).

Herbert Grönemeyers Arena-Tour 2019 wird präsentiert von DAS ERSTE, Antenne Brandenburg, Radio Berlin, NDR 2 und WDR 2.

Dirk Becker Entertainment präsentiert:

Herbert Grönemeyer – Arena-Tour 2019