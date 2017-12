Kreis Lippe. „Falls du eine Zicke bist. Wir bringen dich nach Biesterfeld.“ Durch witzige Wortspiele werden die unterschiedlichsten Typen mit „namhaften“ Regionen verbunden. Als Dienstleister im ÖPNV will Lippemobil mit Humor statt mit erhobenem Zeigefinger seine Fahrgäste und die, die es werden sollen, in die Busse bringen. Seit März sind die Helden, Zicken und andere „Fahrgäste“ schon im Kreis Lippe unterwegs, nun werden sie Verstärkung bekommen.

Die KVG Lippe mbH hatte alle Lipper zum Mitmachen aufgerufen. Es wurden interessante Ortsnamen und ein sinnhafter Spruch dazu gesucht. Insgesamt 38 Einsendungen wurden der KVG auf unterschiedlichen Wegen zugesandt. Die besten Ideen wurden nun gefunden und die glücklichen Gewinner informiert. Der erste Platz wird wie angekündigt in die Imagekampagne integriert und im neuen Jahr als Plakat und Postkarte umgesetzt. Was genau, bleibt aber noch geheim. „Wir freuen uns über so viele tolle Einsendungen zu unserem Gewinnspiel. Alle Ideen waren auf sehr hohem Niveau, da fiel die Auswahl der Gewinner entsprechend schwer.“ resümiert Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der KVG Lippe mbH.

„Wir möchten uns daher mit einer kleinen Überraschung vor Weihnachten auch bei jedem Teilnehmer noch einmal bedanken.“