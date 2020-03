Heinz Nixdorf MuseumsForum schließt wegen Coronavirus

Paderborn. Das Heinz Nixdorf MuseumsForum bleibt zunächst bis zum 30. März geschlossen. „Das HNF ist der Gesundheit seiner Besucher und Mitarbeiter verpflichtet und möchte nicht zur weiteren Verbreitung des Coronavirus beitragen“, begründete HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff am Donnerstag die Maßnahme. „Das HNF ist ein besonders interaktives Museum, in dem es viel zum Berühren und Ausprobieren gibt. Was ansonsten eine große Attraktion ist, birgt nun die Gefahr der Virenübertragung,“ stellte Viehoff die Besonderheiten des Computermuseums heraus. „Zudem haben wir zurzeit wegen der Raumfahrtausstellung sehr viele Besucher aller Altersgruppen, darunter viele Ältere. Um so mehr bedauern wir es und bitten um Verständnis, dass wir im Dienste der Gesundheit aller, das HNF für eine gewisse Zeit schließen.“ Neben der Schließung der Dauerausstellung und der Sonderausstellung „Aufbruch ins All“ sind von der Maßnahme auch die Veranstaltungen im genannten Zeitraum betroffen.

Alle gebuchten Führungen und Anmeldungen zu Veranstaltungen können kostenfrei storniert werden (service@hnf.de).