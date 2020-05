Heimatpreis: Kreis Paderborn ruft dazu auf, Vorschläge einzuschicken

Preissumme von 10.000 Euro, Vorschläge können bis zum 30. Juli eingereicht werden

Kreis Paderborn. „Corona hat in den letzten Wochen vieles von dem zum Pausieren gebracht, was wir an unserer Heimat lieben: das Gemeinschaftsgefühl, unsere starke Solidarität und das gemeinsame Anpacken, um das Leben in unseren Dörfern und Städten zu gestalten“, erklärt Landrat Manfred Müller. Aber er ist sich sicher, dass trotz, oder gerade wegen Corona, zurzeit viele ehrenamtlichen Ideen, Projekte und Initiativen blühen. „Menschen haben Masken genäht oder Einkäufe für ihre älteren oder kranken Nachbarn organisiert. Andere haben die Zeit genutzt, um Pläne zu schmieden für zukünftige Projekte der Heimatpflege“, so der Landrat. Daher haben die Mitglieder des Kreis- und Finanzausschuss mehrheitlich dafür gestimmt, den Heimatpreis des Kreises Paderborn in diesem Jahr zum zweiten Mal durchzuführen.