Heimatgenuss Erzgebirge- im Sommer kommt der Herd vor die Tür

Erzgebirge. Die Zeit der Sommerküche ist angebrochen und im Erzgebirge kommt bei den Heimatgenuss- Partnern der Herd vor die Tür.Grillabende an der Kammwegrast in Altenberg oder gemütliche Grill- Picknicke auf der Kreuztannenwiese in Sayda sind perfekte Genussorte (egal ob in Familie oder romantisch zu zweit).

Die Palette der regionalen Produkte für einen perfekten Grillabend ist groß, die Geschmäcker unterschiedlich.Was für den einen die Bratwurst vom Fleischer um die Ecke, ist für andere Genießer ein frisches Flossentier aus der Fisch-Manufaktur Kaden in Marienberg; Käse und Butter von den hiesigen Landwirtschaftshöfen oder leckerer Senf, Ketchup & Essig aus dem Hause Essigschneider in Colmnitz sorgen für einen perfekten Grillabend. Angestoßen wird mit einem kühlen Bier, regionale Brauereien aus dem Erzgebirge bieten eine tolle Vielfalt! Das alles ist Heimatgenuss pur.

Auch Blüten und Kräuter verfeinern die Gerichte. Vielerorts begibt man sich auf Kräuterwanderungen. Gemeinsam werden diese Funde dann zu interessanten Kreationen wie Blütenbutter oder Kräuterlimonade verarbeitet. Tolle Gerichte, Kurse sowie Kräuterwanderungen bieten u.a. die Heimatgenuss- Partner im Erzgebirge an, so zum Beispiel das Hotel Forstmeister in Schönheide, der Landwirtschaftsbetrieb Nestler in Rittersgrün oder der Trakehnerhof in Großwaltersdorf.

Sommerzeit ist natürlich auch Beeren- & Früchtezeit! Was gibt es Schöneres, als die heiß ersehnte Ernte geschickt mit tollen Rezepten & Variationen ins Glas zu bringen, um auch die kalte Jahreszeit beerenstark zu versüßen! Das Hotel Forstmeister hat daraus eine Tugend gemacht und ruft alljährlich den Wettbewerb zum Marmeladenkönig/-in aus! Vom 03.- 06. August 2018 ist es wieder soweit. Also ran an die Kochtöpfe oder rein in den Heimatgenuss – Erzgebirge.

Angebote Partner HEIMATGENUSS- ERZGEBIRGE zur Sommerzeit