Heimat-Preis in Detmold

Ehrenamtliches Engagement wird mit bis zu 5.000 Euro belohnt

Detmold. Über 140 Kommunen und Kreise haben sich dazu entschlossen, einen Heimat-Preis zu vergeben – und Detmold macht auch 2020 wieder mit. Mit dem Heimat-Preis soll herausragendes, lokales, ehrenamtliches Engagement gewürdigt werden. Dazu wird ein Preisgeld von bis zu 5.000 Euro durch den Rat der Stadt Detmold vergeben. Ab sofort können sich Einzelpersonen, Vereine und Organisationen mit Projekten, Aktionen und sonstigen Beiträgen, die aus hauptsächlich ehrenamtlicher Arbeit hervorgegangen sind, bis einschließlich 20. Juni für den Heimat-Preis bei der Stadt Detmold online unter www.detmold.de/heimat-preis bewerben.

Das kann zum Beispiel der örtliche Freibadverein sein, der einen Zuschuss für eine Sanierung benötigt, oder eine Initiative, die sich für ein lebendigeres Stadtbild einsetzt. Die Bewerber müssen lediglich eins der folgenden Kriterien erfüllen:

1. Beitrag zur Stärkung der örtlichen, heimatgeschichtlichen Traditionen

2. Beitrag zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

3. Beitrag zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher Orte und Plätze

4. Beitrag zur Förderung der zukünftigen Entwicklung (Mobilität, Digitalisierung etc.)

Bewerbungsschluss ist Samstag, 20. Juni 2020. Die Bewerbungen können über ein Online-Formular unter www.detmold.de/heimat-preis eingereicht werden. Alternativ steht dort ein PDF-Formular zur Verfügung, das am Bildschirm oder per Hand ausgefüllt werden und postalisch oder per Mail bei der Stadt Detmold, z. H. Gabriele Licht, Marktplatz 5, 32756 Detmold, g.licht@detmold.de eingereicht werden kann.