Haushalt 2020 verabschiedet

Sozialkaufhaus wird realisiert: „Die Fragen nach dem Träger und der Finanzplanung sind jetzt beantwortet. Mit dem Kreistagsbeschluss ist nun sichergestellt, dass wir bald mit dem Sozialkaufhaus an den Start gehen können, damit es seine Wirkung für den Sozialen Arbeitsmarkt schnell entfalten kann“, resümiert Landrat Dr. Axel Lehmann nach dem Kreistag. Mit der euwatec gGmbH ist nun ein Träger gefunden, mit dem das Sozialkaufhaus zunächst an den Standorten Detmold, Lemgo und Blomberg umgesetzt wird. Weitere Projektpartner sind die Arbeitsgemeinschaft Arbeit gGmbH (AGA), das Jobcenter Lippe und die Netzwerk Lippe gGmbH. Perspektivisch soll eine lippeweite Lösung mit mehreren, dezentralen Standorten erreicht werden. Gleichzeitig bietet das Sozialkaufhaus auch die Möglichkeit, Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose im Bereich des Sozialen Arbeitsmarkts zu schaffen.

Wichtige Kennzahlen für den Haushalt 2020: Für Investitionen in die Zukunft Lippes sind rund 43,3 Millionen Euro vorgesehen, dies sind 11,5 Millionen mehr an Invest. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rund 20,3 Millionen Euro. Die Gesamtsumme der Kassenkredite konnte in den Haushaltsplanungen zwischen 2018 und 2019 auf 13 Millionen Euro halbiert werden. Die aktuellen Berechnungen sagen einen Anstieg voraus: Der Kassenkreditbestand zum Jahresende 2020 beträgt voraussichtlich 15,9 Millionen Euro.