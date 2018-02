Harfenkonzert mit Lavinia Meijer

Das „Oranje-Wochenende“ im „Gräflicher Park Grand Resort“ liegt fest in der Hand holländischer Künstler

Bad Driburg. Am Sonntag, 06. Mai 2018 wird die Veranstaltung durch ein besonderes musikalisches Highlight abgerundet: Die südkoreanisch-niederländische Musikerin Lavinia Meijer bringt mit einem Harfenkonzert ganz besonderes Flair in den Park. Die Ausnahmekünstlerin experimentiert mit Theatermusik, klassischer Moderne, Jazz und Pop. Bei ihrem Konzert wird sie unter anderem Stücke von Erik Satie, Claude Debussy, Philip Glass, Jan Ladislav Dussek und Nils Frahm zum Besten geben. Die passionierte Musikerin ist bekannt dafür, dass sie die Möglichkeiten des klassischen Instruments immer wieder erweitert und mit eigentlich untypischen Elementen experimentiert. Sie hat bereits mit Musikern wie Iggy Pop und Ludovico Einaudi zusammengearbeitet und in internationalen Konzerthallen wie der Carnegie Hall in New York gastiert. Lavinia Meijer gilt als eine der wenigen Musikerinnen aus der Klassik, die einen Einfluss auf die europäischen Rock-Album-Charts haben. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Musikgesellschaft Bad Driburg e.V. statt.

Lavinia Meijer

Die gebürtige Koreanerin wurde im Alter von zwei Jahren adoptiert und siedelte in die Niederlande um. Sie ist eine der wichtigsten Harfenistinnen weltweit. Schon mit neun Jahren begann die 1983 geborene Musikerin das Harfenspiel, studierte am Konservatorium Utrecht und konzertierte mit 14 Jahren als Solistin in einem Profiorchester. Ihr Repertoire erstreckt sich weit über die Klassik hinaus bis zum Jazz, Rock, Pop und Avantgarde. Lavinia Meijer erhielt zahlreiche internationale Ehrungen und Preise. Ihre Konzerte werden regelmäßig im Rundfunk übertragen. Sie ist in diesem Jahr eingeladen, bei den Olympischen Winterspielen in Korea zu spielen.

Vorverkauf

Der Eintrittspreis für das Konzert beträgt im Vorverkauf 25 Euro für Platz 1, 20 Euro für Platz 2, an der Abendkasse 4 Euro mehr (außer für die Mitglieder der Diotima Gesellschaft). Schüler unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Für Studenten gilt eine Ermäßigung von 50% bei Vorlage ihres Ausweises, Schwerbehinderte erhalten 5 Euro Ermäßigung bei Vorlage des Ausweises.

Karten können an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden:

● Buchhandlung Saabel, Lange Str. 86, Bad Driburg, Tel. 05253 4596

● Bad Driburger Touristik GmbH, Lange Str. 140, Bad Driburg, Tel. 05253 9894-0

● Gästeservice Center im Gräflichen Park, Bad Driburg, Tel. 05253 95 23700

● Buchhandlung Linnemann, Westernstr. 31, 33098 Paderborn, Tel.: 05251 28550

● Buchhandlung Brandt, Westerbachstr. 8, 37671 Höxter, Tel.: 05271 1233

● Online über www.eventim.de

Foto 1: Historische Gebäude im Gräflichen Park. © Mateo Hamann

Foto 2: Harfenistin Lavinia Meijer. © PR L. Meijer