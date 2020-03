Neuer Leiter der Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken Bielefeld

Bielefeld. Personalwechsel in der Leitung der Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken Bielefeld: Hans-Heinrich Sellmann übernimmt zum 1. März die Aufgaben seines Vorgängers Marcus Lufen. Der leitet bereits seit Anfang des Jahres den neu geschaffenen Bereich „Marketing und Innovationen“.

Der gelernte Zeitungsredakteur und Diplom-Jurist Hans-Heinrich Sellmann freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die Stadtwerke sind das Leben. Ohne Stadtwerke kein Licht, kein Freibad, kein Bus – man könnte die Liste unendlich fortführen. Reizvoll finde ich vor allem, an den großen gesellschaftlichen Themen Verkehrswende und Energiewende mitarbeiten zu können. Spannend wird auch, wie wir die Herausforderungen der modernen Kommunikation in Zukunft meistern – und zwar auf allen denkbaren Kanälen. Die Veränderungen in der Medienlandschaft sind spürbar und sichtbar. Das Nachrichtengeschäft wird nicht langsamer, sondern eher noch schneller werden. Darauf müssen wir als Unternehmen weiterhin eingestellt sein und Antworten geben können.“

Hans-Heinrich Sellmann bringt eine Menge Medienerfahrung mit in den neuen Job. Der 45-Jährige hat zuletzt zehn Jahre lang die Bielefelder Lokalredaktion des Westfalen-Blatts geleitet. Zuvor war er maßgeblich am Aufbau der Stadtredaktion am Jahnplatz beteiligt. Der zweifache Familienvater hat an der Uni Bielefeld Rechtswissenschaften studiert.

Hintergrund

Der Bereich Unternehmenskommunikation ist vor allem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der gesamten Stadtwerke Bielefeld Gruppe zuständig. Er verantwortet außerdem die interne Kommunikation sowie den Besucherservice, unter anderem in der MVA und allen anderen Einrichtungen und Anlagen der Gruppe. Zu den Aufgaben des Bereichs gehört zudem die Baustellenkommunikation, die seit einem Jahr verstärkt zwischen Stadtwerke, Stadt Bielefeld und Umweltbetrieb abgestimmt wird.