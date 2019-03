Handwerkskunst und Innovation

Schwalenberg.Die Veranstaltungsreihe des Kunstvereins Schieder-Schwalenberg ‹Wir auf dem Land› wendet sich am 9. März 2019 um 17 Uhr dem Handwerk zu. Der Obmann des berühmten Werkraums Bregenzerwald, Martin Bereuter, wird in seinem Vortrag über die Handwerkskunst und die Konstellation Handwerk sprechen. Er ist Tischler und Architekt. Das anschließende Gespräch mit Leo Lübke, dem Inhaber von COR Polstermöbel in Rheda-Wiedenbrück, und dem Tischler und Innungsmeister des Kreises Höxter Josef Fuhrmann fragt nach den handwerklichen Möglichkeiten, nach Innovation und Anspruch und nicht zuletzt nach Image und Nachwuchs.

Handwerk ist ‹in› und das Handwerk boomt. Die Kultur des Handwerks verbindet gute Produktbeschaffenheit mit Arbeits- und Lebensqualität. Damit ist nicht nur das schöne, dekorative Handwerk gemeint, sondern auch das funktionale, das eine Grundversorgung sicherstellt. Das Handwerk im Bregenzerwald macht über Grenzen hinweg auf sich aufmerksam. Parallel zur neuen Architektur Vorarlbergs hat es zu einer unverwechselbaren Handschrift gefunden. Die Arbeiten des Werkraums sind international präsent, die innovativen Handwerker im In- und Ausland gefragt. Mit dem Werkraum Bregenzerwald haben sich die 90 Meisterbetriebe seit der Gründung im Jahr 1999 eine Plattform geschaffen. Diese wirkt nach außen mit Ausstellungen, Wettbewerben, Vorträgen, und nach innen mit Entwicklungsarbeit und Nachwuchspflege. Mit dem Wettbewerb ‹Handwerk + Form› werden gestalterische Impulse gesetzt. Heute ist das neue Handwerk ein Wirtschaftsfaktor mit eigenem Haus, das vom Schweizer Architekten Peter Zumthor erbaut wurde: eine große Vitrine und ein einzigartiger Versammlungsort. Ein Vorbild für das Handwerk in Ostwestfalen? Diese Frage wird im Lauf der Veranstaltung vielleicht eine Antwort finden.

Die Ausstellung mit ausgezeichneten Arbeiten von ‹Handwerk + Form› istjeweils freitags bis sonntags. – So von 14 bis 17.30 Uhr zu sehen und endet am 6. April.

Galerie Haus Bachrach

Kunstverein Schieder-Schwalenberg

Marktstraße 5, 32816 Schwalenberg

Diese Veranstaltung von ‹Wir auf dem Land› wird unterstützt von LVL Landesverband Lippe und Stadt Schieder-Schwalenberg LWL und Staff-Stiftung sowie COR

www.kunstverein-schieder-schwalenberg.de