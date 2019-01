Handball-Länderspiel im Gerry Weber Stadion

Handball-Länderspiel Männer: Deutschland vs. Polen • 13. April (Samstag) 2019 • 14.00 Uhr – Nach der WM 2019 ist die „EHF EURO 2020“ das nächste große Ziel des deutschen Teams – Ralf Weber: „Unser handballbegeistertes Publikum kann die Nationalmannschaft pushen“ – Karten für das EM-Qualifikationsspiel sind ab Dienstag (27. November, 12 Uhr) zu erwerben

HalleWestfalen. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer kehrt endlich zurück in das GERRY WEBER STADION. Am 13. April (Samstag) 2019 bestreitet das Team von Bundestrainer Christian Prokop in der Qualifikation zu „EHF EURO 2020“ das wegweisende Heimspiel gegen Polen. Die Partie zur 14. Europameisterschaft vom 09. bis zum 26. Januar 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen beginnt in der ostwestfälischen Eventarena voraussichtlich um 14.00 Uhr. Der Vorverkauf für das Spiel gegen den Dritten der Weltmeisterschaft von 2015 startet am morgigen Dienstag (27. November 2018, 12 Uhr). „Unsere Konzentration gilt derzeit nur der WM 2019, aber für die Zeit danach ist die‚ EHF EURO 2020‘ das nächste große Ziel“, sagt Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes (DHB). „Gegen Polen werden wir um den Gruppensieg und um die bestmögliche Ausgangsposition für die Auslosung der EM-Endrunde kämpfen. In Halle werden wir also das Schlüsselspiel gegen den stärksten Gegner unserer Qualifikationsgruppe erleben.“ Drei bzw. zwei Tage zuvor (10. oder 11. April 2019) ist das Hinspiel in Polen terminiert.

Länderspiele Deutschland gegen Polen haben eine große Geschichte – nur zwei Beispiele: Bei der WM 2007 unterlag die deutsche Nationalmannschaft im Haller GERRY WEBER STADION denkbar knapp noch mit 25:27. Einige Tage später triumphierte das deutsche Team um den damaligen Bundestrainer Heiner Brand in Köln mit 29:24 und krönte das „Wintermärchen“ mit dem Titel gewinn. Zurück in die Gegenwart, denn Deutschland und Polen stehen sich bereits am 12. Dezember (Mittwoch) in der seit Wochen ausverkauften Rostocker Stadthalle gegenüber. Auf dem Weg zur WM 2019 scheiterte Polen in letzter Sekunde an Portugal mit 27:27 am Einzug in die Play-Offs und verpasste damit nach der „EHF EURO 2018“ das zweite Turnier in Folge. Das Team von Trainer Piotr Przybecki, als Bundesligaprofi unter anderem für den THW Kiel und TUSEM Essen aktiv, kämpft nun um das Ticket für die „EHF EURO 2020“.

Das neuerliche Duell der deutschen und polnischen Auswahl ist Teil der Qualifikation zu „EHF EURO 2020“, bei der 24 Teilnehmer an den Start gehen – und dies gleich in drei Ausrichterländern: Norwegen, Schweden und Österreich. Diese drei Teams sind neben Europameister Spanien direkt für 2020 qualifiziert. Die übrigen 20 Plätze werden bis Juni 2019 an drei Doppelspieltagen ausgespielt. Insgesamt starten 32 Mannschaften in acht Vierergruppen. Die jeweiligen Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die besten vier Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde.

Das GERRY WEBER STADION in Halle Westfalen war letztmals am 06. Mai 2017 Schauplatz eines Männer-Länderspiels. Damals gewann die deutsche Nationalmannschaft vor 9.300 Zuschauern mit 25:20 gegen Slowenien. „Wir freuen uns sehr, dass der Deutsche Handballbund sich wieder für HalleWestfalen als Länderspielort entschieden hat“, sagt Ralf Weber (Prokurist GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT GMBH & CO. OHG). „Polen ist ein traditionell sehr starker Gegner, der trotz der verpassten WM-Qualifikation nicht zu unterschätzen ist. Aber das handballbegeisterte Publikum in der ostwestfälischen Region hat nicht zuletzt bei der begeisternden Weltmeisterschaft 2007 bewiesen, dass es die deutsche Nationalmannschaft zu großen Leistungen pushen kann.“ Die Partie im Mai ist bereits das 14. Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft in Ostwestfalen. 13 Mal gastierten die Männer in der ostwestfälischen Eventarena, die DHB-Frauen trafen im Juli 2008 auf Angola.

Eintrittskarten sind zum Preis ab 15,00 Euro für Erwachsene und ab 12,00 Euro für Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre) unter folgenden telefonischen Hotlines erhältlich: DHB-CTS-Eventim-Ticket-Hotline (01806/997723) sowie GERRY WEBER TICKET CENTER (05201 / 8180). Des Weiteren via Internet unter dhb.de/tickets, gerryweber-world.de sowie bei allen CTS-Vorverkaufsstellen. Das GERRY WEBER TICKET CENTER ist wie folgt zu erreichen: Weidenstraße 2 (direkt an der B68 Richtung Osnabrück/Bielefeld gelegen), 33790 HalleWestfalen.

Zudem wird seitens des Deutschen Handballbundes (DHB) ein sogenanntes „Teamticket“ angeboten. Dieses ist ausschließlich über den DHB-Ticketshop unter dhb.de/teamticket zu erwerben und hat eine Mindestabnahme von acht Tickets. Beispiel: Wer acht Eintrittskarten erwirbt, erhält zwei Karten der gleichen Kategorie gratis dazu.