Hamm LiveSommer im Maxipark

Open-Air-Reihe mit 5 Veranstaltungen zu Füßen des Glaselefanten

Musik- und Comedy-Fans mussten in diesem Corona-Sommer lange auf die heiß geliebten Veranstaltungen verzichten. Der Veranstaltungsservice Matzka hat sich aber in Zusammenarbeit mit dem Maxipark für alle Fans, die wieder Lust auf Live-Konzerte haben, etwas ganz Besonderes überlegt. An fünf Abenden werden auf der großen Wiese zu Füßen des Glaselefanten Konzerte stattfinden. Für diese abwechslungsreiche Open-Air-Reihe können ab sofort Karten gekauft werden.

Achim Matzka, von gleichnamigen Veranstaltungsservice, konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass in diesem Sommer keine Großveranstaltung stattfinden sollte. Nachdem entsprechende Lockerungen im Gespräch waren, hat er sich umgehend mit Künstlern und dem Team des Maxiparks in Verbindung gesetzt, um Möglichkeiten zu finden, dass Konzerte stattfinden können. Das was dabei herausgekommen ist, kann sich sehen lassen: Eine Open-Air-Reihe mit gleich fünf Highlights. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Am Donnerstag, 16. Juli startet Dave Davis die Reihe. Der als „Deutschlands bekanntesten Toilettenmann“ bekannt gewordene Comedian präsentiert im Maxipark sein fünftes Soloprogramm „Genial verrückt!“. Und darin geht es erfreulich wenig politisch korrekt, doch dafür umso witziger zu. Denn der doppelte Prix-Pantheon-Preisträger und Gewinner des Deutschen Comedypreises weiß: „Der Mensch ist genial und verrückt zugleich!“ Bei Dave Davis sind geistreiche Comedy und hintersinniges Kabarett angesagt – eine mitreißende und die Lachmuskeln beanspruchende Show ist vorprogrammiert.

Freitag, 17. Juli betritt „JUST P!NK“ die Bühne am Elefanten. Dank der charismatischen Frontfrau versprüht die Band einen ganz eigenen Charme und zeigt eine aufwändige Show, die nicht nur die Einzige ihrer Art, sondern auch weltweit die Einzige mit Unterstützung von P!NK persönlich ist. Seit über zehn Jahren mit mehreren Hundert Shows in ganz Deutschland und darüber hinaus ist die Band eine der gefragtesten Tribute Produktionen und spielt nicht nur aktuelle Songs, sondern auch die wichtigsten Songs der letzten 20 Jahre P!NK.

Das international gefeierte Vokalensemble SLIXS zeigt am Samstag, 18. Juli einen waghalsigen Stilmix aus Jazz, Pop, Klassik und Weltmusik. Die Sangeskünstler entlocken ihren Stimmbändern und Kehlköpfen einen herrlich organischen Bandsound. Das Sextett gilt als eines der weltweit besten Vokalensembles der Gegenwart und ist zu Gast auf den größten Festivals der Welt.

In der nächsten Woche, am Samstag, 24. Juli werden Leidenschaft, Musikalität, Spielfreude und Groove zu einem Streichquartett der besonderen Art vereint: Die Nixen schwimmen auf ihren Tauchgängen stilsicher durch die verschiedensten Genres – von Klassik über Filmmusik,

Jazz bis hin zu Pop und Rock fließt alles mit ein und verschmilzt zu einem völlig neuen Klangerlebnis.

Höhepunkt, nicht nur für die Hammer Fans, ist die Kapelle Petra. Am Samstag, 25. Juli gibt es die Band endlich wieder Live, mit der Bundesjugendspieleteilname-Tour 2020. Rumsitzen, der Kapelle live auf der Wiese vorm Elefanten zugucken und sich die Bundesjugendspieleteilnahmebescheinigung abholen. Da kann sich jeder sicher sein: Dieser Konzertabend wird äußerst unterhaltsam. Versprochen.

Tickets sind über alle bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim Westfälischen Anzeiger, Ticket-Corner, Verkehrsverein oder im Maximilianpark, Tel. 02381-9821032 oder online unter www. maximilianpark.de und www. eventim.de erhältlich.

