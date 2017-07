HALLER RASENTENNIS CUPS 2017 für Damen und Herren

Halle (Westf.) Die Tennis Weltstars haben das GERRY WEBER STADION wieder verlassen. Jetzt kommen die ambitionierten Tennis-Breitensportler zum Aufschlag. Anknüpfend an den tollen Starterfolg der ersten Wochenend-Veranstaltung im Juli 2016, werden in diesem Jahr an fünf Wochenenden insgesamt zwölf Veranstaltungen durchgeführt. Das kommende Wochenende zieht über 150 Damen und Herren auf die Plätze rund um den CENTRE COURT und COURT No. 1. Gespielt wird auf den Trainingsplätzen 4 – 9 und den COURTS No. 2 und No. 3.

Jede dieser Eintages-Veranstaltungen ist ein abgeschlossener RASENTENNIS CUP. Veranstalter ist der HALLER RASENTENNIS UND TURNIER CLUB e.V., verantwortlicher Ausrichter ist Michael Tönsing. Gespielt wird im sogenannten Spiralsystem. Ein Spieler trifft nacheinander auf zwei andere, was sich durch das ganze Teilnehmerfeld wie eine Spirale fortsetzt. Damit sind genau zwei Spiele an einem Tag für jeden Teilnehmer sicher. Das macht diese Turniere so beliebt! … und interessant zum Zuschauen, kostenloser Eintritt.

Für die Regeneration der Spieler sind bis zu 4 stündige Verweilzeiten zwischen ihren Spielen vorgesehen. Diese Zeit werden die Spieler, wie im letzten Jahr, wieder mit Besuchen am Haller Herz, der Tennisbundesliga und der Players Lounge im GERRY WEBER SPORTPARK HOTEL verkürzen.

Bemerkenswert sind die Altersbandbreite von knapp 20 bis über 60 und das hohe Interesse von jugendlichen Tennisspielern. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer kommt aus der Nahregion bis 40 KM Umkreis. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im nördlichen Ruhrgebiet. Erwähnen möchten wir natürlich, dass etliche Teilnehmer über 200 KM Anreise auf sich nehmen.