Haller Herbst: Landlust goes City

Halle. Am 8. September 2019 ist es mal wieder soweit: Halle zeigt sich von seiner schönsten Seite. Von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr verwandelt sich die Stadt in ein Paradies für Feinschmecker und Musikliebhaber. Auf der Genuss-Meile Ronchinplatz können im herbstlich geschmückten Ambiente kulinarische Speisen und Getränke zu sich genommen werden. Das Angebot lockt auch mit selbst gebackenem Kuchen und dem Burger-Truck von Grillwerk, wo der speziell für das Event kreierte Landlust-Burger bei musikalischer Unterhaltung verkostet werden kann.

In der Aktionszone Bahnhofstraße gibt es die Oldtimer-Traktoren der „Dieseljungs“ zu bestaunen. Live Musik und ein gastronomisches Angebot sorgen auch hier für das Wohl der Besucher. In der Rosenstraße gibt es individuelle Aktionen vor und in den Geschäften. Auch die Läden in der Gartenstraße locken mit außergewöhnlichen Angeboten für ihre Besucher.

Alle Geschäfte haben an diesem Tag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.