Häuser für alle Gelegenheiten: Neue Marketinglinie für die Inselquartiere

Kreis Lippe. Viele Lipperinnen und Lipper kennen das Haus Lemgo auf Langeoog oder das Haus Detmold auf Norderney noch aus ihrer Schulzeit, als sie mit der ganzen Klasse eine Woche an der Nordsee verbracht haben. Die Inselquartiere des Kreises Lippe sind aber schon lange keine „Landschulheime“ mehr, auch wenn Kinder und Jugendliche weiterhin die meisten Gäste stellen. Denn die beiden Jugend- und Gästehäuser auf den Ostfriesischen Inseln haben sich in den letzten Jahren komplett neu aufgestellt und sprechen mit ihren unterschiedlichen Angeboten Menschen jeden Alters an, die hier „gemeinsam Meer erleben“ möchten.

Die Anlässe für den Besuch in den Inselquartieren gehen von der Klassenfahrt über das Trainingslager des Sportvereins, Probenwochenende des Chors oder Seminar bis hin zum (Kurz-)Urlaub oder auch der Unterbringung einer Hochzeitsgesellschaft. Eines ist aber allen gemeinsam: Die Gäste profitieren von Ausstattung und Service zu Preisen, die viele andere vergleichbare Einrichtungen nicht bieten.

Um die sehr verschiedenen Zielgruppen besser anzusprechen, hat das Team des Buchungsmanagements jetzt Ideen für eine neue Marketinglinie der Inselquartiere entwickelt. Gemeinsam mit einer Grafikerin sind so sechs Motive entstanden, die ausgehend von dem Begriff „Quartier“ freche Texte mit einem passenden Bild kombinieren. So zeigt das Familienquartier für „nervige Geschwister, gestresste Eltern und überfürsorgliche Großeltern“ z. B. eine fröhliche Gummistiefelparade. Weitere Motive sind das Urlaubsquartier, das Mannschaftsquartier, das Piratenquartier, das Tagungsquartier und nicht zuletzt auch das Klassequartier.

Bei den Mitgliedern des Ausschusses für Bildungsentwicklung, Sport und Betriebsausschuss des Kreises Lippe kamen die neuen Motive sehr gut an, zumal einige scherzhaft meinten, für den Herrn beim Urlaubsquartier hätte wohl einer der Anwesenden Modell gestanden. Sie nutzten gerne die Gelegenheit für ein Gruppenfoto mit drei der ganz frischen Displays, bevor die Beratungen z. B. über den Kreishaushalt und den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Schulen anstanden.

Auch wenn im Moment die Temperaturen nicht unbedingt zum Baden einladen, sind die Inselquartiere aber zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. So bietet aktuell das Haus Lemgo auf Langeoog mit dem „Frühlingserwachen“ im März ein besonderes Angebot für alle Lipperinnen und Lipper. Bei Interesse finden Sie nähere Informationen auf der Internetseite unter www.inselquartiere.de („besondere Angebote“) oder Sie lassen sich vom Buchungsmanagement beraten unter der Telefonnummer 05231/624620.

BUZ 1: Zeigten sich angetan von den neuen Werbemotiven der Inselquartiere: Mitglieder von Verwaltung und der Bildungsausschuss des Kreistages.

BUZ 2: Claudia Otto und Klaus Kuhlmann vom Eigenbetrieb Schulen und Dr. Peter Pahmeyer, Vorsitzender des Bildungsausschusses vor den neuen Werbemotiven der Inselquartiere.

Fotos: Sarah Laukamp