Gutschein-Plattform für notleidende Betriebe in Ostwestfalen-Lippe

Regionales Netzwerk unterstützt Ausbau von „From OWL with Love“

Kreis Lippe. Die Online-Plattform „From OWL with Love“ zählt zu den positiven Nachrichten in der Corona-Krise. Getragen vom Engagement zweier Start-Ups aus Bielefeld, Limoment und Ravensberger Brauerei, vertreibt die Initiative über das Internet bisher Gutscheine für Gastronomie-Betriebe in Ostwestfalen-Lippe, die schließen mussten oder von Einschränkungen massiv betroffen sind. Mehr als 3.000 Gutscheine im Gesamtwert von 63.000 Euro wurden bisher verkauft. 165 Gastronomen sind schon registriert. Jetzt soll die Plattform noch größer werden und auch Gutscheine für andere betroffene Branchen umfassen – etwa Freizeiteinrichtungen, Frisöre, Kosmetikstudios oder Sportparks.

Um das zu ermöglichen, haben sich jetzt Akteure aus Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung in der Region zusammengeschlossen und unterstützen gemeinsam „From OWL with Love“. Das regionale Unterstützernetzwerk besteht aus der Bielefeld Marketing GmbH, der WEGE Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH, der Lippe Tourismus & Marketing GmbH, dem Kreis Lippe, der Touristikzentrale Paderborner Land e. V. und der OWL GmbH. Diese Partner stellen eine Grundfinanzierung für den technischen Ausbau der Plattform sowie Personalkosten für die Initiative zur Verfügung. Günter Weigel und Dörte Pieper, Geschäftsführer der Lippe Tourismus & Marketing, sagen: „Mit unserem Netzwerk an beteiligten Partnern setzen wir gemeinsam ein tolles Zeichen für eine kommunal übergreifende Unterstützung für Betriebe in der Region. Das Projekt ‚From OWL with Love‘ hat in den vergangenen Wochen wirklich Großartiges geleistet, und die vielen verkauften Gutscheine waren Lichtblicke für die beteiligten Gastronomen.“ Auch Kreiswirtschaftsförderer Uwe Gotzeina unterstützt dieses Projekt: „Es ist genau der richtige Schritt, diese schon gut funktionierende Plattform mit unserer Unterstützung nun auch für andere Branchen in Lippe sowie in ganz Ostwestfalen-Lippe zu öffnen. Wir wollen für die Hilfsportale eine breite Öffentlichkeit schaffen und unseren Partnern helfen“.

Hinter „From OWL with Love“ stehen die beiden Bielefelder Getränke-Start-Ups Limoment und Ravensberger Brauerei. Die Idee für ein Gutschein-Portal entstand aus den Kontakten zur existentiell betroffenen Gastronomie, erzählt Phillip Marsell aus dem Projektteam. „Der Erfolg und die Nachfrage haben uns komplett überrollt. Wir haben die letzten zwei Wochen mit acht, neun Leuten durchgearbeitet, alle Kosten für die Plattform selbst getragen und jeden Euro an die Gastronomen weitergegeben. Wir wären ohne die jetzt vereinbarte Unterstützung der Partner aus der Region an der Last zerbrochen. Stattdessen können wir die Plattform sogar ausbauen, was uns wirklich sehr freut. Denn wir hatten schon sehr viele Anfragen von Betrieben aus verschiedenen Branchen, die wir bisher ablehnen mussten.“

Im Lauf des Mittwochs 08. April wurde die Plattform um ein branchenübergreifendes Gutschein-System erweitert. Zu finden ist das Portal unter: www.from-owl-with-love.de